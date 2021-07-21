Вказані ТЕС у Криму у 2019 році урочисто відкрив президент Росії Володимир Путін.

Німецькі фільтри Inge GmbH встановили на Таврійській та Балаклавській кримських електростанціях в обхід європейських санкцій.

Про це йдеться в спільному розслідуванні Литовського суспільного мовника (LRT), проекту Scanner та української служби Радіо Свобода, повідомляє програма "Схеми".

Обладнання ввезли на територію півострова за підтримки литовської фірми, яка має тісні зв’язки з верхівкою "Роснефти", а також через пов’язані з депутатом ОЗПЖ Віктором Медведчуком компанії.

Журналісти звернули увагу на схожі фільтри, встановлені на російській "Воронеж-Аква" та підсанкційних окупованих ТЕС у Криму. В обох випадках це – обладнання Inge GmbH, яке імпортувала з Литви фірма Run Engineering.

Невдовзі ліцензію на експорт відповідних товарів Литва у фірми відібрала через підозру, що фільтри міг потрапити до окупованого Криму. А проте фірма продовжила перевозити обладнання.

У коментарі представники литовської митниці зазначили, що не кожен товар проходить перевірку, та додали – якщо продукція вже одного разу її пройшла і неуспішно, то в теорії експортувати його з наступних спроб вже не вдасться.

Німецька компанія Inge GmbH, чиє обладнання потрапило у Крим, зареєстрована у місті Грайфенберг, де має своє виробництво. Власник цього бізнесу – американська корпорація DuPont.

У корпорації відповіли, що "Inge GmbH ніколи не мала жодних відомостей і навіть жодних ознак того, що продукція, яка поставляється цьому замовнику, буде використовуватися не за вказаним замовником пунктом призначення".

Також автори матеріалу встановили, що власниця литовського постачальника Run Engineering Марина Кармишева має тісні зв’язки із "Роснефть". А через низку компаній – із народним депутатом від ОПЗЖ та кумом президента РФ Володимира Путіна Віктором Медведчуком.

Таврійську і Балаклавську ТЕС у Криму у 2019 році урочисто відкрив президент Росії Володимир Путін. Їх вирішили збудувати в Криму після того, як Україна зупинила поставки електроенергії на окуповану територію.

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Автор: Яна Ставська