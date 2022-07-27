Інфляція на початку війни була інфляцією витрат, але зараз ризикує перетворитися на емісійну.

У 2023 році Україна переживатиме ще один ціновий шок, грошей урядові знову не вистачатиме, швидкого відновлення після цьогорічного краху економісти Нацбанку не очікують.

Про це пише Forbes. За підсумками 2022 року, інфляція в Україні перевищить 30%, прогнозує НБУ. 2023-й також стане роком високих темпів зростання споживчих цін – 20,7%.

"Інфляція на початку війни була інфляцією витрат, але зараз ризикує перетворитися на емісійну, тобто коли зростання цін зумовлено не падінням виробництва, а друком коштів", – каже експерт CASE Україна та ексзаступник директора департаменту фінстабільності НБУ Євген Дубогриз.

Нацбанк будує прогнози з врахуванням того, що йому доведеться "надрукувати" щонайменше 200 млрд грн для фінансування держбюджету. Цього року обсяг емісії складе 400 млрд грн, із них НБУ вже влив до бюджету 225 млрд грн.

"Думаю, що насамперед подорожчають паливо, харчі, транспорт, – очікує Дубогриз. – Основна причина – здорожчання енергоносіїв та палива. Наступного року ще дасться взнаки ефект низької бази порівняння: на початку 2022 ціни були невисокими".

Уряд не ризикне підвищувати комунальні тарифи під час воєнного стану, припускає Дубогриз. "Низькі ціни, ймовірно, будуть підтримувати непрямим субсидіюванням: за рахунок додаткового "друку" гривні та докапіталізації НАК "Нафтогаз", – каже він.

Для відновлення ВВП може знадобитися десятиліття. За оцінкою НБУ, падіння економіки в другому кварталі (квітень–червень) склало 40%. Важлива умова для навіть відносно скромного, як для відновлення після такого падіння, зростання у 5–6% на рік – розблокування чорноморських портів.

Інше принципове питання – тривалість гарячої фази війни. Прогнози НБУ свідчать, що регулятор виходить із припущення, що активні бойові дії продовжаться й наступного року, вважає директор департаменту аналітичних досліджень "Райффайзен Банку" Олександр Печерицин.

"Виглядає, що НБУ готує нас до більш песимістичного сценарію, – каже він. – Наш прогноз: якщо бойові дії не перекинуться на наступний рік, темпи зростання ВВП у 2023-му можуть скласти 9%".

Швидко вийти на двознакові темпи зростання Україна може за умови миру на своїх умовах та відновлення всіх експортних шляхів, каже голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук.

"Надалі підтримувати швидкі темпи відновлення буде складно через значні втрати засобів виробництва та робочої сили, – зазначає він. – Руйнування та еміграція суттєво скоротили потенціал економіки, для відновлення може знадобитися десятиліття, навіть за умови активної міжнародної допомоги".

Як раніше повідомляв УНІАН, зростання курсу долара по відношенню до гривні на 25% спричинить зростання вартості імпортованих продуктів в Україні. При чому, зростання цін на харчові продукти може бути більшим, ніж саме зростання курсу.

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