За прийнтяття закону проголосували 312 народних депутатів.

Верховна Рада заборонила на період дії воєнного стану примусове виконання рішень про стягнення з фізичної особи заборгованості за житлово-комунальні послуги.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

За прийняття в цілому законопроекту "Про внесення зміни до … Закону України "Про виконавче провадження" щодо виконання рішень про стягнення з фізичної особи заборгованості за житлово-комунальні послуги у період дії воєнного стану" (№7531) проголосували 312 народних депутатів.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, зміни передбачають, що тимчасово, на період дії воєнного стану на території України забороняється примусове виконання рішень про стягнення з фізичної особи заборгованості за житлово-комунальні послуги.

Як повідомляв УНІАН, 9 липня Верховна Рада прийняла в цілому законопроект №7523 про збільшення видатків державного бюджету на 80,9 млрд гривень. Відповідно до ухваленого документу, кошти будуть спрямовані на субсидії на ЖКГ (плюс 3,3 млрд грн); пенсії (плюс 32,3 млрд грн); соцдопомогу (плюс 5,7 млрд грн) та інші видатки.

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