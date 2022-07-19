Фіксована ціна залишиться до 31 травня 2023 року.

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка передбачає фіксацію ціни на газ для теплокомуненерго на рівні 7,4 грн за кубометр до кінця опалювального сезону.

Про це, як передає кореспондент УНІАН, за підсумками засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Відповідно до ухваленого рішення "Нафтогаз" продовжить постачати газ виробникам тепла по 7,40 грн за кубометр. Ціна залишиться незмінною для всіх комуненерго. Це дозволить місцевій владі не підвищувати тарифи на тепло та гарячу воду. Фіксована ціна залишиться до 31 травня 2023 року", – зазначив Шмигаль.

Попереднє рішення про покладання на "Нафтогаз" спеціального зобов'язання постачати газ за пільговою ціною було ухвалено наприкінці травня. Воно діє до 31 липня.

Війна в Україні та підготовка до опалювального сезону:

15 липня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів готується до різних сценаріїв проходження опалювального сезону.

Підготовка включає чотири основні аспекти: достатні обсяги запасів газу і вугілля, готовність енергогенеруючих підприємств та інфраструктури, підготовка до екстрених ситуацій.

Також Шмигаль повідомляв, що Україна продовжує планово закачувати в ПСГ газ для проходження опалювального сезону. Це газ власного видобутку та імпортований з країн Євросоюзу. За його словами, для проходження зими Україні необхідно 19 млрд кубометрів газу. Він пояснив, що населення взимку споживає 7,7 млрд кубометрів блакитного палива, підприємства теплокомуненерго - 5,7 млрд кубометрів.

18 липня 2022 року стало відомо про те, що до опалювального сезону Україна має закачати в газові сховища приблизно 19 млрд куб.м газу. Юрій Вітренко говорив, що для цього потрібно залучити 8 млрд доларів.

19 липня голова Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко розповів, скільки газу вже накопичила Україна.

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