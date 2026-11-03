РФ атакувала підстанцію, яка критично важлива для роботи Хмельницької АЕС, – Шмигаль

Це створює загрозу для ядерної безпеки всієї Європи, наголосив міністр енергетики України.

Російські окупанти завдали удару трьома дронами по підстанції, яка є критично важливою для стабільної роботи Хмельницької АЕС. Про це заявив перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики України Денис Шмигаль у своєму Telegram.

"Такі дії створюють загрозу не лише для України, а й для ядерної безпеки всієї Європи. Це серйозний крок ескалації, про який ми поінформували МАГАТЕ", – наголосив Шмигаль.

Він зазначив, що провів зустріч із послами країн G7 і ЄС та проінформував їх про наслідки масованого обстрілу України. За словами Шмигаля, РФ застосувала 289 дронів, 17 балістичних і 59 крилатих ракет. Ключовими цілями ворожої атаки стали об’єкти української енергетики. Крім підстанції, яка живить ХАЕС, ворог також атакувати й інші підстанції систем передачі та розподілу електроенергії.

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"Очікуємо належної реакції міжнародних партнерів на подальшу ескалацію російських атак на інфраструктуру, що забезпечує стабільну роботу українських АЕС", – заявив Шмигаль.

Ситуація в українській енергосистемі - останні новини

Раніше в "Укренерго" повідомили, що Україна наразі переживає одну з наймасштабніших атак на енергетику. Там зазначили, що лише протягом минулої доби ворог понад 20 разів цілеспрямовано вдарив по українських енергооб’єктах.

В Києві, на тлі критичної ситуації в енергосистемі, зупинили рух трамваїв і тролейбусів. В КМДА заявили, що рух відновлять лише після стабілізації ситуації в енергосистемі. Також у КМДА допустили й можливі проблеми в роботі метро, однак зазначили, що наразі воно працює в штатному режимі.

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