Україна переживає одну з наймасштабніших атак на енергетику, - 'Укренерго'

В Україні триває одна з наймасштабніших атак на енергетику країни. Про це повідомляє пресслужба національної енергетичної компанії "Укренерго" у своєму Telegram-каналі.
"З ночі триває одна з наймасштабніших атак ворога на енергетичну інфраструктуру країни. Внаслідок сьогоднішніх обстрілів ситуація в енергосистемі додатково ускладнилася", - ідеться в повідомленні.
В "Укренерго" зазначили, що лише протягом минулої доби ворог понад 20 разів цілеспрямовано атакував енергооб’єкти, застосував безпрецедентну кількість засобів ураження, що призвело до значних пошкоджень енергетичної інфраструктури.
"Внаслідок атак станом на цю годину у низці регіонів України, зокрема у Києві, вимушено застосовуються аварійні відключення електроенергії", - зазначили в "Укренерго".
Там додали, що тисячі енергетиків із самої ночі працюють над усуненням наслідків атак та відновленням електропостачання. В першу чергу будуть заживлюватись обʼєкти критичної інфраструктури.
"Усі служби працюють у постійній координації, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію. Енергетики роблять усе можливе, щоб повернути світло. Про зміну ситуації будемо інформувати додатково", - підкреслили в енергетичній компанії.
Росія знищує українську енергетику – останні новини
3 листопада упродовж ночі та вранці російські війська масовано атакували енергетичну інфраструктуру України. Так, пошкоджень зазнали енергетичні об’єкти у десяти регіонах. Зокрема у Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Житомирській, Рівненській, Одеській, Чернігівській, Чернівецькій, Хмельницькій та Харківській.
Росіяни завдали також удару по Дніпру, атакувавши об’єкти критичної інфраструктури, житлові будинки та адміністративні споруди. Влучання зафіксували в Самарському районі міста, зокрема по ТЕЦ.
Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що під час нічної атаки російські війська застосували значну кількість ракет і ударних безпілотників. За його словами, основними цілями стали об'єкти критичної інфраструктури України, зокрема енергетичні.