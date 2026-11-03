Україна переживає одну з наймасштабніших атак на енергетику, - 'Укренерго'

Лише протягом минулої доби ворог понад 20 разів цілеспрямовано атакував енергооб’єкти.

В Україні триває одна з наймасштабніших атак на енергетику країни. Про це повідомляє пресслужба національної енергетичної компанії "Укренерго" у своєму Telegram-каналі.

"З ночі триває одна з наймасштабніших атак ворога на енергетичну інфраструктуру країни. Внаслідок сьогоднішніх обстрілів ситуація в енергосистемі додатково ускладнилася", - ідеться в повідомленні.

В "Укренерго" зазначили, що лише протягом минулої доби ворог понад 20 разів цілеспрямовано атакував енергооб’єкти, застосував безпрецедентну кількість засобів ураження, що призвело до значних пошкоджень енергетичної інфраструктури.

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"Внаслідок атак станом на цю годину у низці регіонів України, зокрема у Києві, вимушено застосовуються аварійні відключення електроенергії", - зазначили в "Укренерго".

Там додали, що тисячі енергетиків із самої ночі працюють над усуненням наслідків атак та відновленням електропостачання. В першу чергу будуть заживлюватись обʼєкти критичної інфраструктури.

"Усі служби працюють у постійній координації, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію. Енергетики роблять усе можливе, щоб повернути світло. Про зміну ситуації будемо інформувати додатково", - підкреслили в енергетичній компанії.

Росія знищує українську енергетику – останні новини

3 листопада упродовж ночі та вранці російські війська масовано атакували енергетичну інфраструктуру України. Так, пошкоджень зазнали енергетичні об’єкти у десяти регіонах. Зокрема у Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Житомирській, Рівненській, Одеській, Чернігівській, Чернівецькій, Хмельницькій та Харківській.

Росіяни завдали також удару по Дніпру, атакувавши об’єкти критичної інфраструктури, житлові будинки та адміністративні споруди. Влучання зафіксували в Самарському районі міста, зокрема по ТЕЦ.

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що під час нічної атаки російські війська застосували значну кількість ракет і ударних безпілотників. За його словами, основними цілями стали об'єкти критичної інфраструктури України, зокрема енергетичні.

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