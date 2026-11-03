В Києві через критичну ситуацію з енергетикою зупинили рух трамваїв та тролейбусів

З вечора 3 листопада в Києві тимчасово призупинили рух трамваїв і тролейбусів через критичну ситуацію в енергосистемі внаслідок російських обстрілів. Про це повідомили в КМДА.
Для збереження транспортного сполучення, в окремих районах "Київпастранс" організовує рух дублюючих автобусів. В КМДА наголосили, що ці автобуси не зможуть повноцінно компенсувати обсяги перевезень електротранспорту. Їхню кількість будуть визначати залежно від наявності водіїв та самих автобусів, а також пасажиропотоків та поточної ситуації в Києві.
За даними КМДА, автобуси замість тролейбусів курсуватимуть за маршрутами:
- № 3ТР – Залізничний масив – Палац спорту;
- № 4ТР – просп. Свободи – ст. м. ″Площа Українських Героїв″;
- № 6ТР – Мінський масив – Майдан Незалежності;
- № 8ТР – вул. Смілянська – ст. м. ″Площа Українських Героїв″;
- № 11ТР – Національний музей архітектури та побуту України – Багринова гора;
- № 14ТР – Ботанічний сад – залізничний вокзал Центральний;
- № 17ТР – пл. Космонавтів – ст. м. ″Площа Українських Героїв″;
- № 23ТР – вул. Мрії – ст. м. ″Лук’янівська″;
- № 24ТР – вул. Північна – просп. Свободи;
- № 26ТР – просп. Свободи – ст. м. ″Нивки″;
- № 27ТР – ст. м. ″Почайна″ – залізнична станція ″Київ-Волинський″;
- № 28ТР – просп. Свободи – ст. м. ″Лук’янівська″;
- № 29ТР – Дарницька площа – залізнична платформа ″Куренівка″;
- № 30ТР – вул. Милославська – вул. Кадетський Гай;
- № 31ТР – вул. Милославська – ст. м. ″Лук’янівська″;
- № 32ТР – вул. Північна – вул. Сошенка;
- № 33ТР – Мінський масив – залізничний вокзал Південний;
- № 35ТР – просп. Свободи – вул. Кадетський Гай;
- № 36ТР – вул. Північна – вул. Чорнобильська;
- № 37ТР – вул. Милославська – ст. м. ″Лісова″;
- № 38ТР – ст. м. ″Видубичі″ – Музей історії України у Другій світовій війні;
- № 40ТР – вул. Кадетський Гай – Палац спорту;
- № 41ТР – вул. Тулузи – ст. м. ″Святошин″;
- № 42ТР – вул. Ольжича – ст. м. ″Либідська″;
- № 43ТР – Кібцентр – Дарницька площа;
- № 44ТР – вул. Північна – просп. Степана Бандери;
- № 45ТР – ст. м. ″Виставковий центр″ – ст. м. ″Васильківська″;
- № 47ТР – вул. Милославська – ст. м. ″Мінська″;
- № 50КР – вул. Милославська – Дарницька площа;
- № 50ТР – вул. Милославська – ст. м. ″Либідська″.
Тоді як автобуси замість трамваїв курсуватимуть за маршрутами:
- № 1Т – Михайлівська Борщагівка – ст. ″Старовокзальна″;
- № 3Т – ст. ″Жуля Верна″ – ст. ″Старовокзальна″;
- № 12Т – Пуща-Водиця – пл. Тараса Шевченка;
- № 14Т – Відрадний просп. – Контрактова площа;
- № 16Т – Контрактова площа – ст. м. ″Героїв Дніпра″;
- № 19Т – Контрактова площа – пл. Тараса Шевченка;
- № 22Т – просп. Воскресенський – ЗЗБК;
- № 27Т – вул. Милославська – ст. м. ″Позняки″;
- № 28Т – вул. Милославська – ст. м. ″Лісова″;
- № 29Т – ст. м. ″Бориспільська″ – ст. м. ″Лісова″.
Зазначається, що розкладу руху дублюючих автобусів оприлюднять на сайті "Київпастранс″ вже найближчим часом. Також у КМДА зазначили, що хоч рух метрополітену наразі й працює в штатному режимі, однак його подальша робота залежатиме від ситуації в енергосистемі міста. В разі змін пасажирів будуть інформувати на офіційних ресурсах "Київський метрополітен″. Рух трамваїв і тролейбусів планують відновити після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Ситуація в енергосистемі України - що відомо
Раніше в "Укренерго" повідомили про те, що РФ наразі завдає одного з наймасовіших ударів по українській енергетиці. Зазначається, що лише протягом минулої доби окупанти вдарили по понад 20 енергооб’єктах, застосувавши для цього "безпрецедентну" кількість засобів ураження
У міністерстві енергетики зазначили, що в ніч на 3 листопада росіяни масовано вдарили по українській енергетиці в десяти регіонах країни. Під ударами були обʼєкти у Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Житомирській, Рівненській, Одеській, Чернігівській, Чернівецькій, Хмельницькій та Харківській областях.