В Києві через критичну ситуацію з енергетикою зупинили рух трамваїв та тролейбусів

Частину маршрутів будуть дублювати автобуси.

З вечора 3 листопада в Києві тимчасово призупинили рух трамваїв і тролейбусів через критичну ситуацію в енергосистемі внаслідок російських обстрілів. Про це повідомили в КМДА.

Для збереження транспортного сполучення, в окремих районах "Київпастранс" організовує рух дублюючих автобусів. В КМДА наголосили, що ці автобуси не зможуть повноцінно компенсувати обсяги перевезень електротранспорту. Їхню кількість будуть визначати залежно від наявності водіїв та самих автобусів, а також пасажиропотоків та поточної ситуації в Києві.

За даними КМДА, автобуси замість тролейбусів курсуватимуть за маршрутами:

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№ 3ТР – Залізничний масив – Палац спорту;

№ 4ТР – просп. Свободи – ст. м. ″Площа Українських Героїв″;

№ 6ТР – Мінський масив – Майдан Незалежності;

№ 8ТР – вул. Смілянська – ст. м. ″Площа Українських Героїв″;

№ 11ТР – Національний музей архітектури та побуту України – Багринова гора;

№ 14ТР – Ботанічний сад – залізничний вокзал Центральний;

№ 17ТР – пл. Космонавтів – ст. м. ″Площа Українських Героїв″;

№ 23ТР – вул. Мрії – ст. м. ″Лук’янівська″;

№ 24ТР – вул. Північна – просп. Свободи;

№ 26ТР – просп. Свободи – ст. м. ″Нивки″;

№ 27ТР – ст. м. ″Почайна″ – залізнична станція ″Київ-Волинський″;

№ 28ТР – просп. Свободи – ст. м. ″Лук’янівська″;

№ 29ТР – Дарницька площа – залізнична платформа ″Куренівка″;

№ 30ТР – вул. Милославська – вул. Кадетський Гай;

№ 31ТР – вул. Милославська – ст. м. ″Лук’янівська″;

№ 32ТР – вул. Північна – вул. Сошенка;

№ 33ТР – Мінський масив – залізничний вокзал Південний;

№ 35ТР – просп. Свободи – вул. Кадетський Гай;

№ 36ТР – вул. Північна – вул. Чорнобильська;

№ 37ТР – вул. Милославська – ст. м. ″Лісова″;

№ 38ТР – ст. м. ″Видубичі″ – Музей історії України у Другій світовій війні;

№ 40ТР – вул. Кадетський Гай – Палац спорту;

№ 41ТР – вул. Тулузи – ст. м. ″Святошин″;

№ 42ТР – вул. Ольжича – ст. м. ″Либідська″;

№ 43ТР – Кібцентр – Дарницька площа;

№ 44ТР – вул. Північна – просп. Степана Бандери;

№ 45ТР – ст. м. ″Виставковий центр″ – ст. м. ″Васильківська″;

№ 47ТР – вул. Милославська – ст. м. ″Мінська″;

№ 50КР – вул. Милославська – Дарницька площа;

№ 50ТР – вул. Милославська – ст. м. ″Либідська″.

Тоді як автобуси замість трамваїв курсуватимуть за маршрутами:

№ 1Т – Михайлівська Борщагівка – ст. ″Старовокзальна″;

№ 3Т – ст. ″Жуля Верна″ – ст. ″Старовокзальна″;

№ 12Т – Пуща-Водиця – пл. Тараса Шевченка;

№ 14Т – Відрадний просп. – Контрактова площа;

№ 16Т – Контрактова площа – ст. м. ″Героїв Дніпра″;

№ 19Т – Контрактова площа – пл. Тараса Шевченка;

№ 22Т – просп. Воскресенський – ЗЗБК;

№ 27Т – вул. Милославська – ст. м. ″Позняки″;

№ 28Т – вул. Милославська – ст. м. ″Лісова″;

№ 29Т – ст. м. ″Бориспільська″ – ст. м. ″Лісова″.

Зазначається, що розкладу руху дублюючих автобусів оприлюднять на сайті "Київпастранс″ вже найближчим часом. Також у КМДА зазначили, що хоч рух метрополітену наразі й працює в штатному режимі, однак його подальша робота залежатиме від ситуації в енергосистемі міста. В разі змін пасажирів будуть інформувати на офіційних ресурсах "Київський метрополітен″. Рух трамваїв і тролейбусів планують відновити після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Ситуація в енергосистемі України - що відомо

Раніше в "Укренерго" повідомили про те, що РФ наразі завдає одного з наймасовіших ударів по українській енергетиці. Зазначається, що лише протягом минулої доби окупанти вдарили по понад 20 енергооб’єктах, застосувавши для цього "безпрецедентну" кількість засобів ураження

У міністерстві енергетики зазначили, що в ніч на 3 листопада росіяни масовано вдарили по українській енергетиці в десяти регіонах країни. Під ударами були обʼєкти у Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Житомирській, Рівненській, Одеській, Чернігівській, Чернівецькій, Хмельницькій та Харківській областях.

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