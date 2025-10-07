За словами Світлани Гринчук, якщо домовитися про купівлю "болгарських блоків" не виходить, то потрібно розглянути інші варіанти.

Україна, можливо, не буде купувати болгарські ректори російського походження для добудови третього і четвертого енергоблоків на Хмельницькій АЕС. Як передає кореспондент УНІАН, про це під час зустрічі з журналістами заявила міністерка енергетики Світлана Гринчук.

"Що стосується болгарських блоків, то ми розглядаємо різні варіанти. Не хотілося би зупинятися лише на болгарських технологіях. Якщо там не виходить, то потрібно розглядати інші варіанти, і ми зараз їх відпрацьовуємо з партнерами", – зазначила очільниця енергетичного відомства, не навівши деталей щодо можливих альтернатив.

За словами Гринчук, Україна має як технології для будівництва, так і власних спеціалістів. А ядерні реактори можна купити не лише в Болгарії.

Добудова Хмельницької АЕС

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів планував розпочати будівництво 3 і 4 енергоблоків Хмельницької АЕС до кінця 2026 року. Залишається питанням, які реактори будуть використані для добудови ХАЕС. Як відомо, Міненерго проводило перемовини про закупівлю у Болгарії двох реакторів російського виробництва, але результату так і не було досягнуто.

Вперше про добудову двох блоків на Хмельницькій АЕС заговорили ще у 2024 році. Тодішній очільник "Енергоатому" Петро Котін заявив, що це дозволить компенсувати втрату доступу до окупованої Запорізької АЕС.

26 лютого 2025 року Верховна Рада ухвалила закон, необхідний для закупівлі болгарських реакторів, але з’явилися інші перешкоди. Зокрема, влада Болгарії заявляла про те, що не продасть реактори, хоча у самому Міненерго запевняли, що не отримували офіційну відповідь від болгарської сторони.

29 липня міністерка енергетики Світлана Гринчук заявила про намір продовжити перемовини про купівлю болгарських блоків російського походження. Однак про результати цих перемовин також не повідомлялося.

Ініціатива з добудови енергоблоків критикувалася експертами. Аналітики наголошували, що не було проведено експертизи щодо того, наскільки реактори з Болгарії підійдуть Україні. Таким чином, існує ризик, що навіть після успішного придбання вони так ніколи і не запрацюють.

