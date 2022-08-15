Російський ПАТ "Газпром" перерахував свій регулярний щомісячний платіж українському "Нафтогазу України", і він був схвалений.

Росія заплатила за транзит газу через Україну, хоча нещодавно не змогла оплатити транзит своєї нафти.

Про це інформує Bloomberg.

Оплата Росією транзиту природного газу Україні цього місяця пройшла без проблем, незважаючи на те, що аналогічна транзакція з нафтою була заблокована.

Минулого тижня російський ПАТ "Газпром" перерахував свій регулярний щомісячний платіж українському "Нафтогазу України", і він був схвалений.

У липні стало відомо, що російська влада допускає можливість транзиту газу через територію України після 2024 року. Це питання буде залежати від Європи. Відзначається, що транзит газу буде продовжений, якщо збережеться попит, а українська газотранспортна система буде і далі працювати.

Раніше, Російська Федерація почала додаткові поставки газу в Угорщину.

Вас також можуть зацікавити новини: