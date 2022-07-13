У РФ зазначили, що можлива майбутня відмова Європи від російського газу означатиме і кінець транзиту через Україну

Російська влада допускає можливість транзиту газу через територію України після 2024 року. Це питання буде залежати від Європи.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання "РИА-Новости".

Відзначається, що транзит газу буде продовжений, якщо збережеться попит, а українська газотранспортна система буде і далі працювати.

"Можлива майбутня відмова Європи від російського газу означатиме і кінець транзиту через Україну з позбавленням Києва доходів від нього", - йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, у червні Росія майже вдвічі зменшила обсяги постачання газу до країн Євросоюзу. При цьому пропускну здатність газопроводу "Північний потік-1" скоротили до 40%, посилаючись на проблеми з обладнанням.

Крім того, в середині червня протягом тижня не працював газопровід "Турецький потік", який нібито потребував ремонту.

11 липня "Газпром" повністю зупинив подачу газу в Європу газопроводом "Північний потік" для проведення ремонту. Крім того, транзит російського газу через Україну до Європи в червні досяг історичного мінімуму через спроби Кремля посіяти паніку напередодні опалювального сезону.

Вас також можуть зацікавити новини: