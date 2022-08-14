Про подальші поставки у вересні ще ведуться переговори.

Росія почала додаткові поставки газу в Угорщину.

Після переговорів між Москвою і міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто минулого місяця, російський "Газпром" в п'ятницю почав поставляти більше газу, ніж "вже узгоджено в контракті", повідомив представник міністерства Тамаш Менцер.

За його словами, до кінця серпня в Угорщину по трубопроводу TurkStream буде надходити додатково 2,6 млн.кубометрів на день. Про подальші поставки у вересні ще ведуться переговори, пояснив Менцер.

Нагадаємо, Німеччина, Угорщина та Італія почнуть патрулювати повітряний простір Балтії. Місію з патрулювання очолять чотири Угорських винищувачі JAS-39, які базуватимуться в Литві.

Ще чотири німецьких Eurofighter будуть вилітати з Емарі в Естонії, італійські Eurofighter будуть базуватися в польському Мальборку.

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