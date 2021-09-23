Наслідком таких дії РФ є рекордне зростання ціни на газ в Європі.

Росія штучно поглиблює дефіцит газу на європейському ринку і веде прямий шантаж заради комерційного запуску газопроводу "Північний потік-2", вважає голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

Про це йдеться в повідомленні на сайті компанії.

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"Кремль прямо шантажує Європу. Вони поглиблюють дефіцит газу в Європі, наприклад, скоротивши транзит через Україну в півтора раза. Як наслідок - ціни на газ у Європі б'ють рекорди. У такій ситуації Кремль каже: хочете більше газу, дайте нам запустити "Північний потік-2", – зазначив він.

Вітренко додав, що" Газпром" вже зараз в змозі істотно наростити поставки газу в ЄС через Україну.

"Кремль каже, що для цього європейські компанії повинні більше купувати газу, тобто, мовляв, проблема в тому, що це європейські компанії відмовляються купувати газ. Це неправда. І це легко перевірити", - сказав голова правління "Нафтогазу".

Він підкреслив, що реальну картину попиту європейських споживачів легко побачити, просто відкривши продаж газу з точкою передачі на східному кордоні України.

"Тоді Європейські контрагенти "Газпрому" зможуть самі забронювати транзит через Україну. На нашому боці проблем точно немає, у нас все відкрито і доступно. Той факт, що "Газпром" це не робить, якраз вказує, що він зловживає своїм домінуючим становищем на європейському ринку, штучно обмежуючи пропозицію і фактично блокує доступ третіх сторін до транзитних газопроводів. Тобто "Газпром" не грає за європейськими правилами та продовжує використовувати газ як геополітичну зброю проти Європи та проти України", – зазначив він.

Глава "Нафтогазу" вважає, що не варто вірити міфам про надходження на європейський ринок додаткового російського газу відразу після запуску "Північного потоку-2".

"Газпром" після запуску "Північного потоку-2" може обсяги, які зараз йдуть через Україну, перевести на цей новий газопровід. І тому газу більше не стане, просто зміниться маршрут. Так, за поточним контрактом "Газпром" має платити за 40 млрд кубометрів транзиту через Україну. Путін каже, що вони будуть виконувати вимоги контракту. Але ці вимоги - "качай або плати". Тобто можна платити, і не качати. Тому фізичних обсягів транзиту із запуском "Північного потоку-2" може і не бути", – підсумував глава НАК.

"Північний потік-2": що необхідно знати

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Газопровід проходить в обхід України.

Оператором трубопроводу є компанія Nord Stream 2 AG, засновником якої є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії: французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

США ввели проти підрядників будівництва ряд санкцій, через що свого часу роботи зі спорудження газопроводу припинялися.

2 вересня після зустрічі з президентом США Джозефом Байденом президент України Володимир Зеленський заявив, що Байден гарантував введення санкцій проти "Північного потоку-2" у разі виникнення загроз для енергетичної безпеки України.

10 вересня в Росії заявили про закінчення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

23 вересня 2021 року стало відомо про те, що в Конгресі схвалили санкції проти "Північного потоку-2".

Автор: Ганна Бредіхіна