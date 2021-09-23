Якщо далі санкції затвердить Конгрес, це зобов'яже адміністрацію США накласти санкції на російський трубопровід без можливості відхилити їх.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" вдячна Конгресу Сполучених Штатів Америки за прийняття норми про обов'язкові санкції щодо організацій та фізичних осіб, відповідальних за планування, будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомила прес-служба "Нафтогазу".

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Така норма міститься в правках до оборонного бюджету, підтриманих Конгресом.

"Позицію України підтримала Палата представників Конгресу США. Тепер черга за Сенатом, другою палатою Конгресу США. Спасибі всім, хто бореться проти "Північного потоку-2", проти використання газу режимом Путіна як зброї проти України та проти Європи. Нумо дотиснімо спільними зусиллями!"- цитує прес-служба голову правління "Нафтогазу" Юрія Вітренка.

При цьому прес-служба уточнила, якщо ця поправка буде затверджена всім Конгресом, це зобов'яже адміністрацію накласти санкції на російський трубопровід без можливості відхилити їх.

У компанії нагадали, що державна адміністрація США в січні 2021 року застосувала виняток (waiver) із законодавства про санкції для оператора "Північного потоку-2", посилаючись на міркування національної безпеки. Разом з тим Україна і ряд країн-партнерів вважають такі послаблення помилковими, оскільки комерційний запуск "Північного потоку-2" створює реальну загрозу для енергетичної безпеки Європи та, зокрема, України, підриває принципи європейської солідарності, сприяє експорту корупції, суперечить національним інтересам США і всього вільного світу.

"Північний потік-2": що необхідно знати

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Газопровід проходить в обхід України.

Оператором трубопроводу є компанія Nord Stream 2 AG, засновником якої є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії: французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

США ввели проти підрядників будівництва ряд санкцій, через що свого часу роботи зі спорудження газопроводу припинялися.

2 вересня після зустрічі з президентом США Джозефом Байденом президент України Володимир Зеленський заявив, що Байден гарантував введення санкцій проти "Північного потоку-2" у разі виникнення загроз для енергетичної безпеки України.

10 вересня в Росії заявили про закінчення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

23 вересня 2021 року стало відомо про те, що в Конгресі схвалили санкції проти "Північного потоку-2".

Автор: Ганна Бредіхіна