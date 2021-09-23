Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" вдячна Конгресу Сполучених Штатів Америки за прийняття норми про обов'язкові санкції щодо організацій та фізичних осіб, відповідальних за планування, будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2".
Про це повідомила прес-служба "Нафтогазу".
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Така норма міститься в правках до оборонного бюджету, підтриманих Конгресом.
"Позицію України підтримала Палата представників Конгресу США. Тепер черга за Сенатом, другою палатою Конгресу США. Спасибі всім, хто бореться проти "Північного потоку-2", проти використання газу режимом Путіна як зброї проти України та проти Європи. Нумо дотиснімо спільними зусиллями!"- цитує прес-служба голову правління "Нафтогазу" Юрія Вітренка.
При цьому прес-служба уточнила, якщо ця поправка буде затверджена всім Конгресом, це зобов'яже адміністрацію накласти санкції на російський трубопровід без можливості відхилити їх.
У компанії нагадали, що державна адміністрація США в січні 2021 року застосувала виняток (waiver) із законодавства про санкції для оператора "Північного потоку-2", посилаючись на міркування національної безпеки. Разом з тим Україна і ряд країн-партнерів вважають такі послаблення помилковими, оскільки комерційний запуск "Північного потоку-2" створює реальну загрозу для енергетичної безпеки Європи та, зокрема, України, підриває принципи європейської солідарності, сприяє експорту корупції, суперечить національним інтересам США і всього вільного світу.
"Північний потік-2": що необхідно знати
Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Газопровід проходить в обхід України.
Оператором трубопроводу є компанія Nord Stream 2 AG, засновником якої є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії: французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.
США ввели проти підрядників будівництва ряд санкцій, через що свого часу роботи зі спорудження газопроводу припинялися.
2 вересня після зустрічі з президентом США Джозефом Байденом президент України Володимир Зеленський заявив, що Байден гарантував введення санкцій проти "Північного потоку-2" у разі виникнення загроз для енергетичної безпеки України.
10 вересня в Росії заявили про закінчення будівництва газопроводу "Північний потік-2".
23 вересня 2021 року стало відомо про те, що в Конгресі схвалили санкції проти "Північного потоку-2".