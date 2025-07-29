Нові санкції ЄС не вплинули на вартість російської нафти, – Bloomberg

Видання зазначає, що російська нафта торгується з найменшим дисконтом до світових цін з часів повномасштабного вторгнення.

Флагманська російська нафта марки Urals торгується з найменшим дисконтом відносно світових цін на нафту з моменту початку війни Кремля проти України у 2022 році, що свідчить про те, що нові європейські санкції поки що не мають жодного впливу на вартість російської сировини, повідомляє Bloomberg.

Згідно з даними агенції Argus Media, нафта, що постачається із західних портів Росії, торгується із середнім дисконтом у 11,45 долара за барель до маркеру North Sea Dated (корзини сортів нафти, до якої, зокрема, входять північноморський еталон Brent та американська нафта марки WTI).

Видання зазначає, що це найменший розрив з лютого 2022 року, коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну.

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Журналісти наголошують, що попри встановлення Єврокомісією у 18-му пакеті санкцій стелі цін на російську нафту у 47,6 доларів за барель, російська нафта Urals торгувалася вище 58 доларів за барель. Разом з тим, сировинний аналітик UBS Group AG Джованні Стауново вважає, що вплив нових обмежень ЄС поки передчасно оцінювати, оскільки зниження стелі цін на російську нафту набуде чинності лише на початку вересня.

"Росія пристосувалася до початкового обмеження, запровадженого в грудні 2022 року, створивши величезний тіньовий флот танкерів і пропонуючи більші знижки своїм клієнтам. Попит в Азії та обмеженість російських поставок, ймовірно, сприяють зменшенню знижки", - зазначається у публікації.

До того ж, аналітики зазначають, що покупці російської нафти більше переймаються через санкції США проти неї.

Водночас, експерти не виключають, що з 3 вересня дисконт на російську нафту зросте, за умови якщо європейці зроблять санкції більш ефективними.

"Я б очікував, що знижка знову зросте з 3 вересня, але, ймовірно, не дуже сильно, якщо європейці не знайдуть спосіб забезпечити дотримання санкцій", - сказав Рональд Сміт з Emerging Markets Oil & Gas Consulting Partners LLC.

Санкції ЄС проти РФ та ультиматум Трампа

Як повідомляв УНІАН, ЄС 18 липня схвалив 18-й пакет санкцій проти РФ, який передбає, серед іншого, розширення переліку підсанкційних кораблів тіньового флоту та запровадження динамічної стелі цін на російську нафту та зниження регульованої вартості російської нафти.

США наразі не приєдналися до американських санкцій стосовно російської нафти, однак президент США Дональд Трамп не виключив запровадження 100% мит для покупців російської нафти та вторинних санкцій проти РФ.

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