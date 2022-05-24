Шостий пакет санкцій ЄС проти Росії досі заблоковано.

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан та президент Європейської ради Шарль Мішель обговорили санкції ЄС щодо Росії у сфері енергетики.

Про це пише угорське інформаційне агентство MTI.

Згідно з повідомленням MTI, Орбан сказав Мішелю, що "необхідно знайти розвʼязання проблем Угорщини з постачанням, перш ніж вводити будь-які санкції щодо російської нафти".

Мішель також обговорив з Орбаном військову допомогу Україні та продовольчу безпеку.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що лише одна країна продовжує блокувати рішення про ембарго на російську нафту. Глава МЗС очікує від Євросоюзу кроків, аби усунути занепокоєння Угорщини і зрештою запровадити нафтове ембарго проти РФ.

Шостий пакет санкцій ЄС проти Росії досі заблоковано. Він передбачає зокрема ембарго на російську нафту. Рішення блокує Угорщина, яка залежить від російської сировини на 43%.

Запровадження санкцій ЄС потребує схвалення всіх його 27 країн-членів. Наразі уряд премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана блокує його, посилаючись на велику залежність від російської нафти. Ембарго буде рівносильне "ядерній бомбі, скинутій на угорську економіку", заявляв Орбан.

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