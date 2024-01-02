Компанії оформили кредитну лінію, що дозволяє купувати пальне і платити пізніше.

Власник одного з найбільших нафтопереробних заводів Великобританії має кредитну лінію з підрозділом нафтової компанії, заснованої і частково керованої російським мільярдером, який перебуває під санкціями, пише The Guardian.

Зазначається, що компанія Essar Oil (Великобританія), яка володіє і керує нафтопереробним заводом Stanlow в порту Елсмір, припинила весь імпорт російського палива у 2022 році. Однак звітність показує, що компанія має кредитну лінію з Litasco, підрозділом московського "Лукойлу", другої за величиною нафтової компанії в Росії. Сама Litasco не підпадає під санкції.

За даними журналістів, Essar Oil (Великобританія) – частина групи Essar, що належить індійським мільярдерам братам Руїа. Має "розширену платіжну лінію" на сиру нафту з Litasco на суму 500 млн доларів. Дворічна угода закінчилася в травні 2023 року, але була продовжена до червня 2024 року. Угода фактично є кредитною лінією, що дозволяє Essar купувати паливо і платити пізніше.

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"Litasco повністю належить "Лукойлу", чий засновник і 8,5% акціонер Вагіт Алекперов потрапив під санкції Великобританії в квітні 2022 року. "Лукойл" перебуває під санкціями в США, але не в Великобританії чи ЄС, а Litasco не підпадає під санкції в жодній з юрисдикцій. Алекперов залишив посаду директора "Лукойлу" незабаром після того, як потрапив під санкції, але залишається акціонером", – пише видання.

Також вказано, що сенегальська нафтова компанія Le Mond Oil & Gas Africa стверджувала, що Litasco слід розглядати так, ніби до неї введено санкції, оскільки вона перебуває під контролем Алекперова або Володимира Путіна. Однак британський суд в листопаді 2023 року вирішив, що ні Litasco, ні Lukoil не можуть вважатися підконтрольними особі, яка потрапила під санкції.

Антиросійські санкції

На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв'язку з вторгненням РФ в Україну, уряд Болгарії забрав у російської компанії "Лукойл" контроль над нафтовим терміналом "Росенець".

Раніше УНІАН писав, що Російська нафтова компанія "Лукойл" зупинить експорт зі своїх каспійських нафтових родовищ по трубопроводу Баку-Тбілісі-Джейхан. Зазначається, що дане рішення прийнято через західні санкції.

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