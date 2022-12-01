Західні санкції вдарили по одній з найбільших компаній Росії

Російська нафтова компанія ЛУКОЙЛ зупинить експорт зі своїх каспійських нафтових родовищ по трубопроводу Баку-Тбілісі-Джейхан. Зазначається, що дане рішення прийнято через західні санкції

"Російська нафта залишає BTC, причина в санкціях, BTC не впускає російську нафту", - повідомляє видання Reuters.

Відзначається, що обсяг експортованої нафти становить близько 2 мільйонів тонн на рік. ЛУКОЙЛ буде змушений перенаправити нафту, яка раніше йшла через БТД, на трубопровід Каспійського трубопровідного консорціуму. У грудні експорт нафти компанії за цим маршрутом зросте до 660 тисяч тонн з 364 тонн у листопаді.

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7 червня Верховний суд Фіджі дозволив США вивезти за межі острова суперяхту Amadea, який була затримана за запитом Вашингтона, який вважає, що вона належить російському мільярдерові Сулейману Керімову, який потрапив під санкції.

Крім того, в Росії була хвиля самогубств або їх спроб. Все це свідчить про те, що дружба з президентом РФ може звести в могилу.

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