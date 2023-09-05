Болгарія не виплачуватиме концесіонеру компенсацію, оскільки договір розірвано у зв'язку з форс-мажорними обставинами.

На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв'язку з вторгненням РФ в Україну, уряд Болгарії забрав у російської компанії "Лукойл" контроль над нафтовим терміналом "Росенець".

Таку заяву зробив міністр транспорту і комунікацій Болгарії Георгій Гвоздейков, зазначивши при цьому, що уряд не буде виплачувати концесіонеру компенсацію, оскільки договір розірвано у зв'язку з форс-мажорними обставинами, повідомляє бТВ.

"У держави є можливості і досвід, надзвичайні ситуації допущені не будуть, все в рамках закону. Згідно з текстами, закладеними в постанові, держава не зобов'язана виплачувати компенсацію концесіонеру. Концесія була припинена у зв'язку з обставинами непереборної сили, що стосуються обмежувальних заходів щодо Російської Федерації. Відтепер "Лукойл" повинен домагатися своїх прав десь ще, але не в Болгарії. Ризик прорахований, ми дотрималися закону і Європейського регулювання", - додав Гвоздейков.

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Історія договору з "Лукойлом"

Портовий термінал "Росенець" знаходиться на південному березі Бургаської затоки. Він призначений для приймання, зберігання і транспортування нафтохімічної сировини і товарних продуктів.

У 2011 році між Болгарією та "Лукойлом" було підписано договір про концесію частини портового терміналу Росенець, у 2022 році тимчасовий уряд Болгарії продовжив концесію на 24 роки.

Однак влітку цього року парламент Болгарії вирішив розірвати договір через санкції, накладені ЄС на Росію.

Відзначається, що про розрив концесії на управління терміналом болгарська влада повідомила "Лукойл" ще в середині серпня.

Відносини Болгарії з "Лукойлом"

У лютому 2023 року Болгарія оштрафувала дочку російського "Лукойлу" за порушення конкуренції $36,83 млн.

У квітні 2023 року Болгарія оштрафувала російський "Лукойл" на 100 мільйонів євро. Відповідне рішення винесла болгарська комісія із захисту конкуренції (КЗК) у зв'язку зі зловживанням домінуючим становищем шляхом обмеження доступу до складів і транспортної інфраструктури.

КЗК встановила, що група використовує стратегію, яка включає кілька антиконкурентних практик, які за умови їх послідовного і кумулятивного застосування протягом більше п'яти років створюють бар'єри для імпорту пального, повністю виключаючи його або роблячи його економічно неефективним. Це дозволяє "Лукойлу" зберігати свої лідерські позиції в Болгарії на рівні оптової та роздрібної торгівлі.

19 липня 2023 року в парламенті Болгарії заявили про намір припинити концесію російського "Лукойлу" в порту Росенець біля Бургаса.

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