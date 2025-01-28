Раніше Індія вже відмовилася приймати нафту, яка потрапила під санкції після 10 січня.

Росія, ймовірно, вирішила перевірити готовність Індії дотримуватися американських нафтових санкцій і відправила своєму ключовому клієнту кілька партій нафти на танкерах, які потрапили під санкційний пакет 10 січня. Про це пише Bloomberg.

Раніше Індія вже повідомляла, що допускатиме у свої порти підсанкційні танкери, які завантажилися до 10 січня і зможуть прибути для розвантаження до 27 лютого. Однак п’ять танкерів, які вирушили зараз в напрямку Індії, були завантажені вже після 10 січня.

Від російських портів до Індії танкери з російською нафтою будуть пливти близько місяця. В Bloomberg припускають, що росіяни сподіваються на певне уточнення чи навіть послаблення санкцій за цей час.

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Як зазначає Bloomberg, наразі немає чітких ознак того, що Росія якось істотно скоротила експорт нафти після запровадження січневого пакету американських санкцій. За останні дні не відбулося жодних істотних коливань, хоча загалом російський нафтовий експорт і так перебуває на досить низькому рівні за останні роки.

Наразі більшість підсанкційних танкерів, що перевозять російську нафту з портів на Далекому Сході, простоюють біля узбережжя або поблизу Південної Кореї. Жоден з них не поспішає досягти місця призначення.

Але натомість Росія різко наростила експорт сирої нафти до Туреччини – до найвищого рівня з моменту вторгнення в Україну в 2022 році. Це нарощення відбулося одразу після оголошення санкцій 10 січня і допомогло Росії зберегти загальні темпи експорту.

Російський нафтовий експорт: останні новини

Як писав УНІАН, Росія припинила планувати нові поставки нафти до Китаю та в Індію на весну цього року. Через обмежену кількість танкерів, які ще не потрапили під санкції, ціна фрахту на них різко зросла.

Також ми розповідали, що постачання нафти з РФ в інші країни у 2024 році знизились на 2,2% і склало 295 млн тонн. Найбільше падіння експорту показала "Татнефть": показники скоротились на 7,5%. "Лукойл" знизив експортні відвантаження на 6,39%.

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