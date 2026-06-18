Винятки для російської нафти закінчилися: США можуть відновити санкції, - Reuters

Раніше через війну з Іраном адміністрація Трампа тимчасово послабила санкції щодо російської нафти.

США не продовжили дію винятку щодо санкцій на російську нафту. Водночас адміністрація президента США Дональда Трампа поки не підтвердила, чи означає це автоматичне повернення обмежень, пише Reuters.

Зазначається, що Міністерство фінансів США 17 червня не опублікувало рішення про продовження винятку із санкцій щодо російської нафти, яка транспортується морем. Термін дії цього механізму завершився опівночі, однак президент США Дональд Трамп та представники його адміністрації не повідомили, чи буде відновлено санкційний режим.

Під час війни з Іраном адміністрація Трампа тимчасово послабила санкції щодо російської нафти, щоб допомогти вразливим економікам впоратися з енергетичною кризою. Ситуація може змінитися після того, як Вашингтон і Тегеран досягли меморандуму про взаєморозуміння щодо припинення конфлікту, що має сприяти поверненню нафти з Близького Сходу на світові ринки.

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На саміті G7 у Франції Трамп не дав чіткої відповіді щодо можливого повернення санкцій проти Росії. Однак президент США припустив, що Вашингтон може дозволити відновлення санкцій шляхом припинення дії винятку.

"Незабаром ми зможемо це зробити, тому що нафта вже надходить з Близького Сходу", - зазначив Трамп.

За словами високопоставленого представника США, після церемонії підписання угоди між Вашингтоном і Тегераном, яка очікується пізніше цього тижня, Іран зможе негайно відновити продаж нафти. Однак для повернення нафтових і газових поставок до нормального рівня можуть знадобитися місяці.

Глава Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Бірол раніше заявив, що війна в Ірані призвела до найбільших перебоїв на світових енергетичних ринках в історії.

Тим часом, представники США Стів Віткофф і Джаред Кушнер, які беруть участь у переговорах за посередництва Вашингтона щодо припинення війни в Україні, найближчим часом відвідають Росію.

Заборона на продаж російської нафти - останні новини

У березні через війну в Ірані США офіційно дозволили відвантажувати та продавати російську нафту та нафтопродукти, яку встигли завантажити на танкери до 12 березня поточного року.

У квітні Вашигнтон тимчасово скасував обмеження на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, що транспортуються морем.

Вже 16 червня президент США Дональд Трамп заявив про можливість відновлення застосування санкцій на продаж російської нафти.

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