США зняли заборону на продаж російської нафти й нафтопродуктів

Уряд Сполучених Штатів Америки офіційно дозволив відвантажувати та продавати російську нафту (та нафтопродукти), яку встигли завантажити на танкери до 12 березня 2026 року.

Відповідну тимчасову ліцензію №134 "Про дозвіл на поставку та продаж сирої нафти та нафтопродуктів походженням з Російської Федерації, завантажених на судна станом на 12 березня 2026 року" видало Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.

У документі сказано, що дозволи будуть діяти до 11 квітня 2026 року. Вони стосуються навіть тієї нафти, яка належить компаніям, що вже перебувають під жорсткими санкціями США (згідно з актами 31 CFR 587 та 589).

Розʼяснення міністра фінансів США

Міністр фінансів США Скотт Бессент, коментуючи це рішення у соцмережі Х, заявив, що установа надала тимчасовий дозвіл країнам на придбання російської нафти, яка наразі застрягла в морі. Зробили це, щоб "збільшити глобальний обсяг існуючих поставок":

"Цей вузькоспеціалізований короткостроковий захід застосовується лише до нафти, яка вже знаходиться в транзиті, і не принесе значної фінансової вигоди російському уряду, який отримує більшу частину своїх доходів від енергетики за рахунок податків, що стягуються в місці видобутку".

Він стверджує, що тимчасове підвищення цін на нафту є "короткостроковим і тимчасовим порушенням, яке в довгостроковій перспективі принесе величезну користь нашій країні та економіці".

Нафтова криза

Після початку операції США та Ізраїлю проти Ірану та подальшої блокади Ормузької протоки світ зіткнувся з кризою. Через порушення ланцюгів постачання ціни на нафту різко зросли. Українці теж вже відчули наслідки – зокрема, йдеться про подорожчання автомобільного пального.

Міжнародне енергетичне агентство у своєму звіті повідомило, що війна на Близькому Сході спричинила найбільший збій постачання в історії світового нафтового ринку. Через заповнення сховищ країни Перської затоки вже скоротили загальний видобуток нафти щонайменше на 10 млн барелів на добу.

