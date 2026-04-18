США дозволили купувати російську нафту і нафтопродукти

Хоча раніше американська влада запевняла, що дозволу не надасть.

Міністерство фінансів США тимчасово скасувало обмеження на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, що транспортуються морем.

"Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США надає генеральну ліцензію № 134B "Про дозвіл на поставку і продаж сирої нафти та нафтопродуктів російського походження, завантажених на судна станом на 17 квітня 2026 року", - йдеться у повідомленні Мінфіну.

США скасували обмеження терміном на місяць.

Це відбулося всупереч попереднім публічним запевненням американських чиновників не поновлювати відповідні ліцензії.

Перед цим внями видання Semafor писало, що США планують продовжити дію послаблених обмежень щодо російської нафти.

13 березня США зняли санкції з російської нафти. А 22 березня міністр фінансів США Скотт Бессент сказав, що тимчасове послаблення санкцій проти російської нафти принесе росіянам $2 млрд додаткових доходів.

Росія отримує несподівані додаткові доходи від нафти через різке зростання світових цін на тлі конфлікту на Близькому Сході. За підрахунками Financial Times, кожен день високих цін приносить російському бюджету близько $150 млн додаткових надходжень, лише за перші два тижні війни в Перській затоці Москва заробила до $1,9 млрд.

