США можуть незабаром поновити санкції проти російської нафти, - Трамп

Нині світові ціни на нафту різко знизилися після повідомлення про досягнення угоди між США та Іраном про припинення вогню.

Президент США Дональд Трамп заявив про можливість відновлення застосування санкцій на продаж російської нафти. Як передає кореспондент УНІАН, про це американський лідер сказав під час зустрічі з президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїд Аль Нагаяном у французькому Евіані.

Зокрема, у нього запитали, чи розглядає він можливість посилення санкцій проти Росії.

"Незабаром ми зможемо це зробити, бо нафта зараз надходить", - наголосив Трамп.

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Як нагадав президент США, раніше деякі санкції на купівлю російської нафти були зняті, бо "не було бажання перешкоджати постачанню нафти". Утім, як тепер зазначає Трамп, у певний момент санкції можуть бути знову застосовані.

"Тож, у нас є змога зробити це найближчим часом", - заявив президент США.

США тимчасово зняли заборону на продаж російської нафти - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у зв’язку з війною проти Ірану у березні Сполучені Штати офіційно дозволили відвантажувати та продавати російську нафту (та нафтопродукти), яку встигли завантажити на танкери до 12 березня 2026 року.

У квітні США тимчасово скасували обмеження на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, що транспортуються морем.

У червні світові ціни на нафту різко знизилися після того, як президент США Дональд Трамп та заступник міністра закордонних справ Ірану заявили про досягнення попередньої домовленості щодо припинення війни та відновлення руху через Ормузьку протоку.

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