Ціна склала 250,1 дол. за тис. куб. м проти 202,5 дол. місяцем раніше.

Середня ціна імпортного природного газу в Україні в січні 2021 року склала 250,1 дол. за тисячу кубометрів, що на 23,5% більше, ніж у грудні 2020 року.

Про це повідомляється на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України з посиланням на дані Державної митної служби.

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"Державна митна служба України розрахувала середню вартість імпортного природного газу, що склалася в процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України в період з 1 по 31 січня 2021 року, яка становить 7044,89 грн, або 250,1 дол., за 1 тис. куб. м", - йдеться в повідомленні.

Ціна місяцем раніше

Середня ціна імпортного природного газу в Україні в грудні 2020 року склала 202,5 дол. за тисячу кубометрів, що на 11% більше, ніж у листопаді 2020 року.

Що цьому передувало

З 1 січня 2021 року в Україні діє нова ціна на газ, яку запропонували постачальники газу в рамках відкриття конкурентного ринку газу.

Газопостачальні компанії пропонують населенню України в січні купувати газ за ціною від 6,99 до 10,8 гривні за кубометр, при цьому мінімальна ціна вище грудневої ціни на 11%, А Максимальна - на 20,5%.

Крім того, з 1 січня в Україні почали діяти нові тарифи на транспортування газу.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), з січня 2021 року підвищила тарифи на послуги 43 газорозподільних компаній в середньому в 1,6 раза.

З початку січня в ряді регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на масові протести населення в різних регіонах країни, доручив уряду терміново розв'язати питання з тарифами на газ для населення.

13 січня 2021 року Кабінет міністрів заявив про те, що пропонуватиме встановити для побутових споживачів фіксовану ціну на газ у розмірі 6,99 гривні за кубометр.

18 січня, Кабінет міністрів встановив з лютого і до кінця опалювального сезону граничну ціну на газ у розмірі 6,99 грн за куб. м для побутових споживачів.

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Автор: Ігор Орел