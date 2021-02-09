Пізно ввечері 8 лютого в аварійний ремонт був виведений ще один енергоблок-блок №4 Ладижинської ТЕС, яка входу в енергохолдинг ДТЕК Ріната Ахметова.

Про це повідомляє член Енергетичного Комітету Верховної Ради Андрій Жупанін (фракція "Слуга народу") у своєму Facebook.

"Станом на обід 9 лютого в аварійному ремонті знаходиться 10 енергоблоків. З них 9 блоків на ТЕС групи ДТЕК і один блок Донбасенерго, - написав Жупанін. - Всього в аварійному ремонті знаходяться блоки ТЕС загальною потужністю 6500 МВт. У минулі роки такий показник ніколи не перевищував 3000 МВт".

За словами нардепа, дефіцити, що виникають в результаті таких проблем, покриваються іншими генеруючими компаніями, а також імпортом електроенергії.

Нагадаємо, 2 лютого в аварійний ремонт вийти енергоблоки Курахівської та Запорізької ТЕС ДТЕК, що призвело до запиту аварійної допомоги з Білорусі, щоб збалансувати енергосистему.

Пізніше аварія на підстанції Запоріжжяобленерго на кілька годин повністю відключила Запорізьку ТЕС.

Згідно зі зведенням "ДТЕК Енерго" за 9 лютого, станом на 08:30 в енергосистемі працювали 28 енергоблоків ТЕС ДТЕК з 36 доступних.

Загальна заявлена потужність працюючих і резервних енергоблоків ТЕС ДТЕК склала 6081 МВт.

За інформацією ДТЕК, енергоблок №4 Ладижинської ТЕС був виведений в ремонт для усунення свища на Пароперегрівачі котла. У компанії повідомляють, що не планувався в роботу на поточну добу.