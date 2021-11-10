За його словами, в цілому наразі в Україні майже 97% житлових будинків з теплом.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про проблеми з опаленням в деяких регіонах України. На Одещині та Херсонщині наразі низький відсоток підключення житлового сектору до тепла.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на засіданні уряду.

За його словами, наразі в Україні майже 97% житлових будинків з теплом. На 96% підключені дитячі садочки та медичні заклади. На 95% підключені школи. Більше ніж на 99% підключений житловий фонд в 22 областях. Але є і регіони, де є проблеми з підключенням.

Читайте такожСитуація у сфері електроенергетики непроста, але віялових відключень не планується – Шмигаль"Є дві області, де відсоток підключення суттєво менший – це Одещина та Херсонщина. В цих регіонах доволі довго було тепло, тому що погода цьому сприяла. Тому місцеві керівники не включали батареї", - пояснив Шмигаль.

Прем’єр зазначив, що зараз перед місцевою владою цих міст стоїть завдання: до кінця тижня запустити весь опалювальний процес.

Як повідомляв УНІАН, станом на 8 листопада в Одесі понад 100 шкіл та дитсадків залишалися без опалення. В Одесі опалювальний сезон стартував 1 листопада. Міністр енергетики Герман Галущенко назвав цей опалювальний сезон полем енергетичної війни з Росією та серйозним викликом для України.

Також Вас можуть зацікавити новини:

Автор: Ганна Бредіхіна