За минулу добу в Україні вакциновано проти коронавірусної хвороби COVID-19 267 тис. 401 людину.

В уряді очікують, що до кінця цього тижня принаймні однією дозою вакцини від COVID-19 буде щеплено 40% дорослого населення України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"До кінця тижня ми очікуємо, що принаймні однією дозою будуть вакциновані майже 40% дорослого населення України. Ми робимо більше ніж 1,5 мільйона щеплень щотижня. Важливо не збавляти темпи", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, за минулу добу в Україні вакциновано проти коронавірусної хвороби 267 тис. 401 людину.

Одну дозу отримали 150 тис. 663 людини, повністю імунізовані - 116 тис. 738.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 млн 697 тис. 386 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 млн 154 тис. 792. Загалом проведено 19 млн 852 тис. 176 щеплень.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Леся Лещенко