За словами Германа Галущенка, в Росії газові сховища заповнені на 99%, а в інших країнах Європи - дефіцит.

Міністр енергетики Герман Галущенко назвав цей опалювальний сезон полем енергетичної війни з Росією та серйозним викликом для України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час Години запитань до уряду в парламенті.

"Цей опалювальний сезон - не просто шість місяців низьких температур, і зараз ми бачимо, що це певне поле енергетичної війни з Росією за монополію в Європі. Енергетична криза використовується Росією для посилення свого геополітичного становища", - сказав він.

За словами міністра, в Росії газові сховища заповнені на 99%, а в інших країнах Європи - дефіцит. Зокрема, в Австрії сховища заповнені на 55%, Нідерландах – на 30%.

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Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має достатньо газу для спокійного проходження опалювального сезону 2021-2022 років. Але також підкреслив, що він буде складним.

Також він запевнив, що протягом опалювального сезону в Україні не передбачається відключень газу та електроенергії. За словами Шмигаля, попри те, що ціни на газ в Європі на історичному максимумі, а на вугілля зросли щонайменше втричі у порівнянні з минулим роком, для українських споживачів вартість комунальних тарифів не підвищиться.

Раніше, 30 вересня Кабінет міністрів, НАК "Нафтогаз України" та Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові підписали меморандум про взаєморозуміння, яким передбачено, що під час опалювального сезону 2021-2022 років тарифи на тепло та гарячу воду для населення не зростатимуть.

Пізніше у "Нафтогазі" заявляли, що школи, дитячі садки та лікарні та інші бюджетні організації зможуть купити газ по 13,7 грн за кубометр, але без урахування податку на додану вартість та вартості транспортування.

Для побутових споживачів в Україні діє річна пропозиція ціни на газ від 7,96 до 13,5 грн за кубометр залежно від постачальника, а для підприємств теплокомуненерго "Нафтогаз" пропонує трирічні контракти, згідно з якими газ у перший рік має коштувати 7,42 грн за кубометр.

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Автор: Ганна Бредіхіна