Ймовірно, людей не відпустять після однієї з робочих змін, вважають у Енергоатомі.

Російські окупанти на Запорізькій атомній електростанції готуються блокувати персонал станції.

Про це повідомляється у Telegram-каналі НАЕК "Енергоатом". За їх даними, загарбники готуються до довготривалого утримання в заручниках співробітників ЗАЕС через шалений дефіцит фахових атомників, які потрібні для експлуатації станції, а також побоюючись українського наступу.

"Загарбники вже завезли на станцію багато провізії та води. Ймовірно, окупанти не відпустять персонал станції після однієї з чергових робочих змін, силоміць заблокувавши їх на ЗАЕС", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначили в компанії, подібний трюк окупанти вже проводили на початку повномасштабного вторгнення, коли закрили зміну станції на Чорнобильській АЕС. Тоді загарбники близько місяця не відпускали персонал станції по домівках, тримаючи людей в заручниках аж до деокупації.

Окупація ЗАЕС: останні новини

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідав тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію та повідомив, що її більше неможливо захистити.

17 березня у Генеральному штабі Збройних сил України повідомляли, що російські окупанти створили в Енергодарі нову катівню.

За даними мера Мелітополя Івана Федорова, зараз українську електростанцію охороняють мисливці та оленярі з Якутії.

Вчора у ЗМІ повідомили, що біля машинної зали 4-го енергоблоку пролунав вибух. Російські загарбники намагалися приховати, що вибухнула їхня міна.

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