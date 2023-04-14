Російські окупанти на Запорізькій атомній електростанції готуються блокувати персонал станції.
Про це повідомляється у Telegram-каналі НАЕК "Енергоатом". За їх даними, загарбники готуються до довготривалого утримання в заручниках співробітників ЗАЕС через шалений дефіцит фахових атомників, які потрібні для експлуатації станції, а також побоюючись українського наступу.
"Загарбники вже завезли на станцію багато провізії та води. Ймовірно, окупанти не відпустять персонал станції після однієї з чергових робочих змін, силоміць заблокувавши їх на ЗАЕС", - йдеться в повідомленні.
Як зазначили в компанії, подібний трюк окупанти вже проводили на початку повномасштабного вторгнення, коли закрили зміну станції на Чорнобильській АЕС. Тоді загарбники близько місяця не відпускали персонал станції по домівках, тримаючи людей в заручниках аж до деокупації.
Окупація ЗАЕС: останні новини
Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідав тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію та повідомив, що її більше неможливо захистити.
17 березня у Генеральному штабі Збройних сил України повідомляли, що російські окупанти створили в Енергодарі нову катівню.
За даними мера Мелітополя Івана Федорова, зараз українську електростанцію охороняють мисливці та оленярі з Якутії.
Вчора у ЗМІ повідомили, що біля машинної зали 4-го енергоблоку пролунав вибух. Російські загарбники намагалися приховати, що вибухнула їхня міна.