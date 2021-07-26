В Україні не оснащені лічильниками газу 2,25 млн з 12,4 млн споживачів.

Населення України, яке не встановило газові лічильники, і при цьому використовує газ виключно для приготування їжі, буде відрізано від газопостачання.

Про це сказано у відповіді Міністерства енергетики на запит УНІАН щодо забезпечення населення приладами обліку газу. Йдеться про 2 мільйони споживачів, які будуть відрізані від газопостачання у 2023 році.

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Зазначається, що, згідно з положеннями закону "Про забезпечення комерційного обліку природного газу", постачання природного газу споживачам тільки для приготування їжі здійснюватимуться виключно за умови його комерційного обліку з 1 січня 2023 року.

"Станом на сьогодні не забезпечено стовідсотковим комерційним обліком природного газу населення, яке проживає у квартирах і приватних будинках, в яких природний газ використовується тільки для приготування їжі", - сказано в повідомленні Міністерства.

Згідно з даними Міненерго, в Україні з 12,4 млн споживачів не оснащені індивідуальними лічильниками газу 2,25 млн домогосподарств, з них більша частина - 2,15 млн – це ті, хто використовують блакитне паливо тільки для приготування їжі. При цьому половина цих споживачів мають будинкові лічильники газу, а друга половина – близько 1,1 млн - домогосподарств взагалі не мають приладів обліку.

Установка газових лічильників: що необхідно знати

Верховна Рада наприкінці 2017 року перенесла граничні терміни обладнання всіх споживачів індивідуальними лічильниками з 1 січня 2018 року на 1 січня 2021 року.

Навесні 2020 року в Міністерстві енергетики повідомили, що споживачі, які використовують газ тільки для приготування їжі, з січня 2021 року отримуватимуть блакитне паливо тільки за наявності приладу обліку, який має бути встановлений газорозподільною компанією або за рахунок коштів бюджету.

У березні Верховна Рада прийняла закон, яким термін установки лічильників споживання природного газу продовжується на 2 роки, до 1 січня 2023 року.

Автор: Ганна Бредіхіна