Промисловість збільшила споживання електроенергії на 3,5%, а населення - на 10,3%.

Споживання в Україні електроенергії в січні-березні 2020 року склало 42,3 млрд кВт-год, що на 6,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики України.

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Повідомляється, що промислові споживачі в січні-березні 2021 року збільшили споживання електроенергії на 3,5% - до 12,9 млрд кВт-год, а населення збільшило споживання на 10,3% - до 11,3 млрд кВт-год.

При цьому транспортний сектор знизив споживання на 31,3% - до 1,7 млрд кВт-год, а сільгоспспоживачі - збільшили на 6,1% - до 0,9 млрд кВт-год.

Що цьому передувало

Споживання в Україні електроенергії в 2020 році склало 146,4 млрд кВт-год, що на 2,6% менше, ніж за 2019 рік.

Електростанції України в 2020 році знизили виробництво електроенергії на 3,3% в порівнянні з 2019 роком, до 148,8 млрд кВт-год.

Електростанції України в січні-березні 2021 року збільшили виробництво електроенергії на 3,9% порівняно з аналогічним періодом 2020 року, до 42 млрд кВт-год.

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Автор: Ігор Орел