Виробництво електроенергії з альтернативних джерел зросло на 6%.

Електростанції України в січні-березні поточного року збільшили виробництво електроенергії на 3,9% в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, до 42 млрд кВт-год.

Про це свідчать дані Міністерства енергетики.

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Так, за звітний період теплові електростанції (ТЕС) виробили на 20,1% більше електроенергії, ніж за той самий період роком раніше, - 10,7 млрд кВт-год.

Атомні електростанції (АЕС) країни виробили 21,8 млрд кВт-год, що на 3,4% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Генерація електроенергії гідроелектростанціями (ГЕС) зросла на 42,3% - до 2,5 млрд кВт-год.

Альтернативна генерація електроенергії в січні-березні зросла на 5,8% - до 2,3 млрд кВт-год.

Основну частку в загальному виробленні за 3 місяці 2021 року становить вироблення АЕС - 52%, ТЕС і ТЕЦ - 35,5%, ГЕС і ГАЕС - 5,9%, ВДЕ - 5,5%.

Що цьому передувало

Електростанції України у 2020 році знизили виробництво електроенергії на 3,3% в порівнянні з 2019 роком, до 148,8 млрд кВт-год.

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Автор: Ігор Орел