США і Німеччина досягли угоди в питанні будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".
Про угоду вони можуть оголосити 21 липня, пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.
Адміністрація Байдена припинить протистояти завершенню будівництва газопроводу, змінивши політику США.
Німеччина погодиться допомогти Україні в енергетичних проектах і дипломатичних питаннях.
Читайте такожСША відправляють радника Держдепу в Україну та Польщу через "Північний потік-2"Людина, знайома з ходом переговорів, сказала, що угода близька до завершення та очікується найближчими днями.
Інше джерело сказало, що про угоду може бути оголошено вже 21 липня.
"Північний потік-2"
Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.
Будівництво газопроводу в обхід України планували завершити до кінця 2019 року разом з уже існуючим "Північним потоком-1".
Його спорудження призупинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його своїми силами.
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