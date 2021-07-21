Раніше Bloomberg повідомляв, що щодо РФ можуть застосувати нові санкції, якщо Москва використовує газопровід в якості зброї проти України.

США і Німеччина досягли угоди в питанні будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

Про угоду вони можуть оголосити 21 липня, пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Адміністрація Байдена припинить протистояти завершенню будівництва газопроводу, змінивши політику США.

Німеччина погодиться допомогти Україні в енергетичних проектах і дипломатичних питаннях.

Читайте такожСША відправляють радника Держдепу в Україну та Польщу через "Північний потік-2"Людина, знайома з ходом переговорів, сказала, що угода близька до завершення та очікується найближчими днями.

Інше джерело сказало, що про угоду може бути оголошено вже 21 липня.

"Північний потік-2"

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Будівництво газопроводу в обхід України планували завершити до кінця 2019 року разом з уже існуючим "Північним потоком-1".

Його спорудження призупинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його своїми силами.

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Автор: Людмила Жерновська