Чеська промисловість отримує вигоду з лазівки в російських нафтових санкціях.

Чехія, один із найближчих союзників України, дозволила своїм нафтопереробним заводам отримати понад мільярд євро надприбутку завдяки знижкам на закупівлю російської нафти і газу. Про це пише Politico, посилаючись на звіт Центру вивчення демократії та Центру досліджень енергетики та чистого повітря.

"Чеська Республіка витратила понад 7 мільярдів євро на російську нафту і газ - більш ніж уп'ятеро більше, ніж 1,29 мільярда євро, які вона надала як допомогу Україні", - йдеться у звіті.

Так, згідно зі звітом, одна з компаній - Orlen Unipetrol, купуючи російське паливо, яке в середньому було на 21 відсоток дешевше альтернативної азербайджанської нафти у 2023 році, змогла отримати надприбуток у розмірі близько 1,2 млрд євро.

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Така ситуація можлива, оскільки ЄС надав Чехії звільнення від заборони на постачання російської нафти після вторгнення Росії в Україну. Виняток був покликаний дати країнам Центральної Європи, які не мають виходу до моря, таким як Угорщина, Словаччина і Чеська Республіка, додатковий час для пошуку нових паливних маршрутів.

Однак, за твердженнями аналітиків, залежність Чехії від російської нафти фактично зросла у 2023 році приблизно до 60 відсотків, незважаючи на наміри уряду поступово відмовитися від закупівель у Москви. Хоча відтоді ця цифра знизилася до рівня до вторгнення в 50 відсотків на початку цього року, проте вони стверджують, що на ринку більш ніж достатньо вільних потужностей, щоб Прага повністю припинила свою залежність від Росії.

Наприклад, Чехія могла б скористатися вільними потужностями Трансальпійського трубопроводу, по якому нафта надходить з італійського порту Трієст, трубопроводу Adria, що з'єднується з нафтопроводом "Дружба" в Словаччині та за рахунок збільшення імпорту нафтопродуктів.

Нафтові санкції проти Росії

Як писав FT, Росія збільшила потужність свого тіньового флоту нафтових танкерів майже на 70% порівняно з минулим роком, незважаючи на санкції щодо страховиків і судноплавних компаній. За даними Київської школи економіки, обсяг російської нафти, яку перевозить тіньовий флот, збільшився з 2,4 млн барелів на день у червні 2023 року до 4,1 млн у червні 2024 року.

Також повідомлялося, що поставки нафти з Росії зросли до максимуму за останні три місяці після того, як нафтопереробні заводи закінчили сезонне технічне обслуговування.

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