Вашингтон прагне закрити лазівки для транспортування російської нафти.

Три нафтові танкери, які нещодавно потрапили під санкції Сполучених Штатів Америки, останніми місяцями регулярно доставляли російську нафту Sokol до Індії.

Як повідомляє Reuters, 16 листопада США запровадили санкції проти морських компаній та суден за транспортування російської нафти, що продається вище верхньої межі цін "Великої сімки" в 60 доларів за барель. Таким чином Вашингтон прагне закрити лазівки в механізмі, покликаному покарати Москву за війну в Україні.

За даними Міністерства фінансів США, під санкції потрапили судна під прапором Ліберії: "Казань", "Ліговський проспект" та NS Century. Всі три танкери типу Aframax вивантажили російську нафту Sokol в Індії у вересні, а два з них здійснили рейс у жовтні.

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При цьому NS Century зараз прямує до вивантаження сирої нафти Sokol у Вадінар в Індії на 25 листопада.

Зазначається, що нафта Sokol видобувається на проекті "Сахалін-1", яким керує дочірня компанія "Роснефті".

Заробіток Росії на нафті під час війни

З лютого 2022 року Росія встигла заробити на експорті газу, нафти та вугіллі біля 550 мільярдів євро. В середньому на день Росія отримує майже 900 мільйонів євро для фінансування своєї агресії в Україні.

Раніше повідомлялося, що, попри західні санкції на експорт російської нафти, валові доходи РФ від трьох основних податкових джерел нафтодоларів майже подвоїлися. Тільки за минулий місяць доходи Росії склали понад 13 млрд доларів.

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