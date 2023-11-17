Доходи Росії за минулий місяць склали понад 13 млрд доларів.

Попри санкції Заходу щодо експорту російської нафти, в Росії вже кілька місяців збільшується дохід на фінансування війни в Україні.

Як повідомляє Bloomberg, згідно даних Міністерства фінансів Росії, потік грошей до державної скарбниці вже кілька місяців збільшується.

Як показують розрахунки агентства, валові доходи РФ від трьох основних податкових джерел нафтодоларів майже подвоїлися в період із квітня по жовтень, склавши минулого місяця понад 13 млрд доларів. Жовтневий прибуток перевищив прибутки за будь-який окремий місяць 2021 року.

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Представник Міністерства фінансів США заявив, що перша фаза цінового обмеження була зосереджена на зменшенні обсягу прибутку, який Росія отримує від продажу нафти. Друга фаза заходу буде зосереджена на збільшенні витрат, які Росія повинна заплатити, щоб зберегти постачання.

Для цього міністерство почало накладати санкції на судноплавні компанії та судна, які перевозили нафту, що продається вище за граничний рівень, і почало шукати шляхи збільшення витрат для Росії за використання її тіньового флоту.

Росія продовжує заробляти на нафті

З початку повномасштабної війни Росія заробила на експорті газу, нафти і вугілля близько 550 мільярдів євро. Найбільшим покупцем був Європейський союз. Сукупно країни ЄС сплатили Росії 180 мільярдів євро.

16 листопада Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти російських компаній, а також ліберійських танкерів, які перевозили нафту з Росії. Активи підсанкційних організацій в США мають бути заморожені, а американським громадянам і компаніям забороняється вести з ними бізнес.

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