Завтра, 14 лютого, у Києві, Київській та Дніпропетровській областях не вимикатимуть світло.
Про це повідомляється в Telegram-каналі Групи ДТЕК. "На наступний день "Укренерго" не надавав обмежень споживання електроенергії. Це дозволяє не відключати завтра світло у Києві, Київській та Дніпропетровській областях", - йдеться у повідомленні.
Водночас зазначено, що внаслідок пошкодження мереж "Укренерго" в деяких енерговузлах можливі застосування стабілізаційних відключень відповідно до графіків. Крім того, завтра в Одеській області через мережеві обмеження діятимуть стабілізаційні відключення.
Стан енергосистеми України
Як повідомляв УНІАН, 10 лютого російські військові здійснили чергову ракетну атаку на об'єкти української енергетичної інфраструктури.
Окупанти влучили в об’єкти теплової, гідрогенерації та трансформатори, у багатьох регіонах були застосовані аварійні відключення електроенергії. Також було пошкоджено чотири теплоелектростанції ДТЕК, постраждали енергетики.
Наступного дня два енергоблоки на одній з атомних станцій повернули в роботу.
12 та 13 лютого "Укренерго" не надавало обмежень споживання електроенергії, що дозволило не вимикати світло у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.