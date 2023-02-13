14 лютого енергетики не планують вимикати світло у столиці.

Завтра, 14 лютого, у Києві, Київській та Дніпропетровській областях не вимикатимуть світло.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Групи ДТЕК. "На наступний день "Укренерго" не надавав обмежень споживання електроенергії. Це дозволяє не відключати завтра світло у Києві, Київській та Дніпропетровській областях", - йдеться у повідомленні.

Водночас зазначено, що внаслідок пошкодження мереж "Укренерго" в деяких енерговузлах можливі застосування стабілізаційних відключень відповідно до графіків. Крім того, завтра в Одеській області через мережеві обмеження діятимуть стабілізаційні відключення.

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Стан енергосистеми України

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого російські військові здійснили чергову ракетну атаку на об'єкти української енергетичної інфраструктури.

Окупанти влучили в об’єкти теплової, гідрогенерації та трансформатори, у багатьох регіонах були застосовані аварійні відключення електроенергії. Також було пошкоджено чотири теплоелектростанції ДТЕК, постраждали енергетики.

Наступного дня два енергоблоки на одній з атомних станцій повернули в роботу.

12 та 13 лютого "Укренерго" не надавало обмежень споживання електроенергії, що дозволило не вимикати світло у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.

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