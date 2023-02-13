У тих районах столиці, де можуть бути відключення електроенергії, є дефіцит пропускної спроможності мереж.

У вівторок, 14 лютого, в Києві не плануються планові відключення світла. Проте у частині Голосіївського, Святошинського та Шевченківського районів столиці можуть застосовуватися локальні відключення за графіками.

Як повідомив гендиректор YASNO Сергій Коваленко, уже кілька днів поспіль "Укренерго" не формує ліміти для регіонів. Це означає, що генераційних обмежень практично немає.

"За повідомленнями Міненерго та "Укренерго", зараз у роботі усі дев’ять енергоблоків атомних електростанцій, працюють додаткові блоки на деяких ТЕС, більш активно працюють ГЕС. Це все дає змогу виробляти більше електроенергії. І це справді дивовижно. Енергетики роблять титанічну роботу, щоби ми з вами були з мінімальними відключеннями або взагалі без них", – пояснив він.

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За словами Коваленка, це не означає, що система відновлена настільки, щоб працювати безперебійно.

"Тому в деяких районах Києва, зокрема в частині Голосіївського, Святошинського та Шевченківського, є дефіцит пропускної спроможності мереж. Мережі НЕК "Укренерго", пошкоджені через обстріли, поки не можуть передавати такі обсяги електроенергії, щоб забезпечити всіх киян світлом. Тому тут можуть застосовуватися локальні відключення за графіками", – підсумував гендиректор YASNO.

Ситуація зі світлом в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що завдяки професіоналізму та зусиллям енергетиків останні декілька днів українці мали світло без значної кількості відключень. Він додав, що у майбутньому РФ може завдати нових ударів по енергетичній інфраструктурі України, через що знову можуть застосовуватись обмеження електропостачання у разі пошкоджень обладнання.

У відновленні енергетичної інфраструктури Україні також допомагають країни-партнери. Так, починаючи з липня 2022 року, Україна отримала від Німеччини 334 тонни обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури.

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