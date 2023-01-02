"Миколаївводоканал" зупинив роботу всіх насосних станцій водопроводу.

У Миколаєві через збій в електропостачанні виникли проблеми з водою. "Миклаївводоканал" зупинив роботу всіх насосних станцій водопроводу

Як повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич в Telegram, енергетики вже почали ремонтні роботи і з'ясовують, скільки необхідно часу, щоб відновити живлення.

"Станом на 09:30 "Миколаївводоканал " зупинив роботу всіх насосних станцій водопроводу. Причина - технічна проблема з електропостачанням на виробничих підрозділах", - зазначив він.

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"Зараз вода ще подається, але вже з низьким тиском, можливо, десь взагалі відсутня", - сказав мер міста.

Ситуація з водопостачанням в Миколаєві:

У квітні 2022 року Миколаїв залишився без централізованого водопостачання через перебитий водовід Дніпро-Миколаїв. В середині травня його частково відновили, але подавалася лише технічна вода. Питну воду для жителів Миколаєва завозять з інших регіонів України, зокрема, з Одеської області.

11 листопада начальник Миколаївської ОВ Віталій Кім повідомив, що водовід вже під українським контролем.

Зараз місто використовує воду з річки Південний Буг, але ця вода солона.

14 листопада Сєнкевич заявив, що в Миколаєві планують якнайшвидше відновити водопостачання прісної води з річки Дніпро і 25 листопада він повідомив, що в місто почали поступово подавати воду.

Станом на 20 листопада 2022 року з'ясувалося, що у Миколаєві через солону воду пошкоджено корозією 240 кілометрів водопроводу.

28 листопада з-за ворожого обстрілу була пошкоджена насосна станція "Миколаївводоканал".

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