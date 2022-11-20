Через заповнення водопровідної системи Миколаєва солоною водою з Дніпро-Бузького лиману, корозією пошкоджено труби по всьому місту.

На дев'ятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну з'ясувалося, що в Миколаєві через солону воду пошкоджено корозією 240 кілометрів водопроводу.

Про це, як повідомляє "Суспільне", заявив генеральний директор міського комунального підприємства "Миколаївводоканал" Борис Дуденко, зазначивши при цьому, що через заповнення водопровідної системи Миколаєва солоною водою з Дніпро-Бузького лиману, корозією пошкоджено труби по всьому місту.

За словами Дуденка, загалом заміни потребують понад 240 кілометрів труб. Наразі розпочата співпраця з "Товариством Червоного Хреста", "UNICEF". Вартість ремонту міської мережі є настільки масштабною, що його не подужає ні місцевий бюджет, ні державний.

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"Дуже серйозна корозія відбувається, і всі наші труби стають непридатними для того, щоб ми їх використовували та подавали воду в місто", — сказав Дуденко.

З 15 по 17 листопада Миколаїв залишався без води через повне руйнування шестиметрового відрізка залізобетонної труби на міській магістралі.

Війна в Україні та водопостачання Миколаєва:

Через повномасштабне російське вторгнення та постійні обстріли з 12-го квітня 2022 року прісна вода у Миколаєві відсутня. Протягом місяця у Миколаєві взагалі не було водопостачання.

З 6 травня в місті розпочалось заповнення водопровідної системи технічною водою з лиману.

29 серпня у Миколаєві через аварію на водозаборі з Дніпро-Бузького лиману було повністю припинено подачу води.

13 листопада мер Олександр Сєнкевич заявив, що після розмінування на деокупованій території розпочнуться ремонтні роботи, щоб відновити водопостачання Миколаєва.

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