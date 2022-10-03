У разі некоректних нарахувань в платіжках, у "Нафтогазі" радять звертатись напряму до операторів газорозподільних мереж.

У Газопостачальній компанії "Нафтогаз України" пояснили, як споживачам передавати показники газового лічильники та якій компанії.

Про це повідомляє прес-служба компанії в Facebook, опублікувавши відео-інструкцію.

В компанії зазначають, що подавати показання лічильника потрібно не "Нафтогазу", а облгазам, тобто газорозподільним компаніям. Саме вони займаються обліком використаного газу. Причому передавати показання газового лічильника потрібно до 5 числа кожного місяця.

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На сайті самого "Нафтогазу" передати показники неможливо, зробити це можна на сайті або у чат-боті облгазу, який обслуговує відповідну територію. Або за допомогою телефонного дзвінка в контакт-центр облгазу.

У компанії повідомляють, що в особистому кабінеті "Нафтогазу" з'явилося посилання "Внести показання". Воно веде на сайт відповідного облгазу, де після авторизації можна буде залишити дані.

"Облік газу – зобов'язання та відповідальність операторів газорозподільних мереж (облгазів). Працівники саме цих компаній періодично приходять до вас знімати дані лічильника, перевіряти стан газового обладнання", – йдеться у повідомленні.

Для формування рахунків "Нафтогаз" використовує данні лічильників, які передає оператор ГРМ. Тому, щоб нарахування в платіжці були вірними, потрібно вчасно передавати показники.

При цьому, у разі некоректних нарахувань в платіжках, у "Нафтогазі" радять звертатись не до них, а напряму до операторів газорозподільних мереж.

"Якщо по вашому рахунку некоректно нараховані об'єми, рекомендуємо звернутись напряму до вашого оператора ГРМ. Ви можете написати письмове звернення, прикріпити фото-підтвердження (якщо воно є) і надіслати, наприклад, рекомендованим листом. У такому випадку ваш оператор ГРМ буде зобов'язаний надати відповідь у письмовому вигляді і виконати перерахунки за необхідності", - пояснили в компанії.

Якщо оператор ГРМ відмовляється перераховувати дані – краще звернутись до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з письмовою скаргою.

Чому користувачів газу з 15 областей перевели на обслуговування "Нафтогазу"

Як повідомляв УНІАН, з 1 травня майже 10 млн користувачів газу в Україні були переведені на обслуговування у "Нафтогаз України" через те, що місцеві газові компанії не змогли виконувати свої функції. Таким чином, "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" наразі обслуговує понад 12 млн побутових споживачів газу.

Довідка УНІАН. На даний час у багатьох домогосподарствах лічильники газорозподільчими компаніями з різних причин не встановлено. За попередніми оцінками, таких домогосподарств в Україні понад 2 мільйони.

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