Арбітраж відбудеться незалежно від участі в ньому "Газпрому", вважає Вітренко.

У Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" відповіли на погрози з боку російського "Газпрому", які він озвучив через ініційований українською компанією міжнародний арбітраж у зв’язку з невчасною сплатою коштів за транзит.

Про це написав голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко у Facebook.

"Вчорашня заява "Газпрому" з погрозами "Нафтогазу" санкціями через арбітраж є ще одним прикладом зневаги росіян до верховенства права. Вона вкотре доводить, що "Газпром" є інструментом незаконної агресивної війни РФ проти України", - зазначив він.

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За словами Вітренка, у своїй заяві про арбітраж "Газпром" викривляє інформацію та маніпулює нею. Факти ж полягають у тому, що "Нафтогаз" посилається на форс-мажорні обставини у зв’язку з транзитом газу через точку входу "Сохранівка", оскільки вона контролюється збройними силами Росії.

Натомість українська сторона запропонувала транзит через точку входу "Суджа" без жодних додаткових витрат для російської сторони.

"Отже, "Нафтогаз" надав необхідні послуги, проте "Газпром" відмовився ними скористатися. Всупереч твердженням "Газпрому", контракт не дає "Газпрому" права виправдовувати невиконання своїх платіжних зобов’язань форс-мажорними обставинами, які зазначив "Нафтогаз", - наголосив Вітренко.

Голова "Нафтогазу" вважає, що запровадження Швецією та Швейцарією санкцій через російську агресію проти України, очевидно, жодним чином не впливає ані на зміст та застосування відповідного законодавства, ані на неупереджене проведення арбітражу незалежними арбітрами, призначеними обома сторонами спору.

"Арбітраж відбудеться незалежно від участі в ньому "Газпрому", - додав він.

Вітренко зазначив, що відповідно до чинної угоди, "Газпром" визнав право "Нафтогазу" звертатися до арбітражу у випадку виникнення спорів. Коли "Нафтогаз" реалізовує це право, це є звичайною реалізацією договірного права, а не "недружнім актом".

"Погроза "Газпрому" про накладення російських санкцій проти законного використання "Нафтогазом" цього права вкотре доводить тісний зв’язок між "Газпромом" та російською державою і ставить під загрозу весь міжнародний механізм мирного розв’язання спорів, учасником якого Росія є відповідно до Нью-Йоркської конвенції 1958 року", - заявив Вітренко.

Як повідомляв УНІАН, у вересні стало відомо, що "Нафтогаз України" подав прохання про арбітраж до Міжнародного арбітражного суду при Міжнародній торгово-промисловій палаті в Парижі щодо дій російського "Газпрому".

"Нафтогаз вимагає від "Газпрому" кошти за надану послугу з організації транспортування природного газу територією України, які не були ним сплачені вчасно та в повному обсязі.

Наприкінці вересня російська державна компанія "Газпром" почала погрожувати українському "Нафтогазу" санкціями через ініційований "Нафтогазом" арбітраж – наслідком може стати припинення сплати за транзит газу через Україну

Російська компанія заявляє, що відкидає всі вимоги "Нафтогазу" щодо арбітражу, і вважає, що "ненадані українською стороною послуги не повинні і не будуть оплачуватися".

Проте варто зазначити, що транзитний контракт 2019 року був підписаний на умовах "качай або плати" – тобто незалежно від фізичних обсягів транзиту "Газпром" зобов’язаний його оплатити.

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