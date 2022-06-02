Майже 8,8 млн українських домогосподарств отримуватимуть газ від постачальника "останньої надії".

Користувачі газу у 15 областях України будуть переведені до постачальника "останньої надії" - компанії "Нафтогаз" через те, що місцеві облгази не можуть виконувати свої функції.

Про це повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз України".

Зазначається, що якщо постачальник газу побутовим споживачам (домогосподарствам) більше не може виконувати свою функцію, то такі клієнти не залишаються без газу. "Нафтогаз", як визначений державою "постачальник останньої надії", в таких ситуаціях приходить на допомогу, стає постачальником і забезпечує потреби українських домогосподарств.

"З 1 червня 2022 року 8,8 млн українських домогосподарств опинились у ситуації, коли їхні постачальники не можуть виконувати свою функцію. Тому тепер вони будуть отримувати газ від постачальника "останньої надії" (ПОН), функцію якого виконує газопостачальна компанія "Нафтогаз України", - йдеться в повідомленні.

Ця інформація актуальна для клієнтів, які донедавна отримували газ від місцевих газопостачальних компаній у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

"Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" очікує, що найближчим часом ці клієнти будуть переведені на стандартні контракти з компанією, аби ціна для споживачів "останньої надії" стала 7,96 грн/куб. м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки)", - зазначили в компанії.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Державне бюро розслідувань сповістило, що Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) отримало в управління 26 регіональних операторів газорозподільчих систем.

Операторів газорозподільних мереж (так званих облгазів) в Україні налічується понад 40. Більш ніж половину газу у країні розподіляє Регіональна газова компанія бізнесмена Дмитра Фірташа.

За даними ЗМІ, Кабінет міністрів передав держпідприємству "Чорноморнафтогаз" (управляється НАК "Нафтогаз України") заарештовані 26 облгазів компанії Дмитра Фірташа.

У компанії "Нафтогаз" на запит УНІАН відмовились коментувати цю інформацію.

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