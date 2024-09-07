У неділю не планують вимикати електрику, - Укренерго

Водночас споживачам залишили кілька рекомендацій щодо використання потужних електроприладів.

У неділю, 8 вересня, в Україні не прогнозуються обмеження електроенергії.

Як повідомили у пресслужбі "Укренерго", споживачам рекомендують користуватися потужними електроприладами у денні години – з 10:00 до 16:00 і споживати електроенергію ощадливо з 18:00 до 21:00.

Що буде зі світлом взимку – прогнози експертів

Раніше голова правління "Укренерго" у 2020-2024 роках Володимир Кудрицький заявив, що українцям не варто очікувати наступної зими "легкої прогулянки". За його словами, при температурі -10 збалансувати енергетичну систему без відключень буде неможливо. При цьому Кудрицький вважає, що "апокаліптичного сценарію" також вдасться уникнути.

Відео дня

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев розповів УНІАН, що впродовж опалювального сезону в Україні працюватимуть графіки стабілізаційних вимкнень, які матимуть три-чотири черги вимкнень. За його словами, це приблизно 12 годин вимкнень електричної енергії на добу.

Центр протидії дезінформації опублікував два ймовірних сценарії ситуації зі світлом в Україні в зимовий період. За оптимістичним прогнозом відключення електроенергії триватимуть до 12 годин на добу.

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