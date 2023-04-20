У Нідерландах енергомережі платять клієнтам за спожиту електрику.

У середу біржова ціна на електроенергію у Нідерландах впала до великих від'ємних значень через її перевиробництво. Про це пише Bloomberg.

Так, оптова вартість електроенергії з доставкою на наступний день на амстердамській біржі Epex Spot протягом всього робочого дня в середу трималася в негативних величинах. Максимальна просадка склала -739,96 Євро / МВт год.

Причиною виявилося надмірне виробництво електроенергії в секторі відновлюваної енергетики, а саме на вітряних електростанціях. Вони виробляли електрики більше сукупного попиту. Таким чином, негативна ціна означала, що електромережі доплачували клієнтам за додаткове споживання.

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Європа перестала залежати від російських енергоносіїв

Плануючи повномасштабне вторгнення в Україну, Кремль розраховував, що посаджена на нафтогазову голку Європа не стане допомагати Україні і вводити санкції проти Росії. Коли цей розрахунок не спрацював, Путін різко скоротив поставки газу в Європу, щоб викликати хаос на ринку і спровокувати політичну нестабільність.

Однак протягом декількох місяців Європа змогла поступово знайти заміну російським енергоносіям. До початку зими стало зрозуміло, що Європа більше не залежить від Росії і не замерзне без її газу і нафти.

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