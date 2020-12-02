Таким чином було ввезено менше газу, ніж вивезено.

Україна 1 грудня 2020 року була нетто-експортером природного газу, таким чином було ввезено менше газу, ніж вивезено.

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Про це у Facebook повідомляє голова компанії " Оператор газотранспортної системи України "(ОДТСУ) Сергій Макогон.

"Неймовірне поруч. Сьогодні (1 грудня – УНІАН) Україна була один день нетто-експортером газу (транзит не розглядаю). Було ввезено 4,57 мільйона кубометрів газу (3,28 мільйона кубометрів з Угорщини та 1,29 мільйона кубометрів зі Словаччини). А вивезено було 5,4 мільйона кубометрів (3,8 мільйона кубометрів в Угорщину і 1,6 мільйона кубометрів в Польщу)", - сказав він.

За його словами, це все різні гази, для різних цілей і різних власників.

"Є й імпорт, і ввезення на митний склад, і вивезення з митного складу. Трейдери відстежують динаміку на суміжних ринках і транспортують газ туди, де газ наразі дорожче. Це нормальна ринкова поведінка, яка дозволяє сформувати справедливу ринкову ціну на газ не тільки в Україні, але і в сусідніх країнах. Поступово рухаємося до створення регіонального східноєвропейського газового хабу", - написав Макогон.

Що цьому передувало

З 1 січня 2020 року функції оператора магістральних газопроводів перейшли від держкомпанії "Укртрансгаз" до "оператора ГТС України", який був переданий в управління держкомпанії "Магістральні газопроводи України" (МДУ), підпорядкованої Міністерству фінансів України.

За три квартали 2020 року ОДТСУ транспортував 39,5 мільярда кубометрів газу, що на 40% менше, ніж за цей же період минулого року (65,40 мільярда кубометрів).

У західному напрямку відправлено 36,8 мільярда кубометрів газу (-40%). Зокрема, до Польщі - 2,9 мільярда кубометрів, Словаччини – 27,2 мільярда кубометрів, Угорщини – 6,8 мільярда кубометрів.

У південному напрямку транзит склав 2,6 мільярда кубометрів (-76%). З них 0,54 мільярда кубометрів - до Румунії та 2 мільярди кубометрів - до Молдови.

Падіння транзиту по цьому маршруту пов'язане із запуском в січні 2020 року "Турецького потоку", яким доставляється газ з Росії в Туреччину, а звідти в країни Балканського півострова.

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Автор: Бредіхіна Ганна