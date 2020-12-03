Найбільші обсяги поставок були здійснені зі Словаччини.

Поставки газу з Європи в Україну за 11 місяців 2020 року становлять 15,6 мільярда кубометрів, що на 11%, або 1,6 мільярда кубометрів, більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Про це передає прес-служба держкомпанії"Оператор ГТС України".

"У жовтні-листопаді фіксуємо значне скорочення обсягів транспортування газу з Європи в Україну та одночасно збільшення реекспорту з українських ПСГ в Європу. Така ситуація є цілком очікуваною і характерною для цього періоду. Адже почався осінньо-зимовий сезон, і трейдери, які закачували газ з літа, почали відбирати його з українських ПСГ для поставок на європейські ринки. Така тенденція збережеться до квітня", - цитує прес-служба комерційного директора ОДТСУ Євгенія Тодорова.

Зазначається, що за 11 місяців 2020 року імпорт газу зі Словаччини становить майже 10,2 мільярда кубометрів (+12% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року), з Угорщини - майже 3,9 мільярда кубометрів (+10%), з Польщі - майже 1,6 мільярда кубометрів (+12%).

Зокрема, віртуальним реверсом (backhaul), який вперше став доступний на початку цього року, імпортовано 45%, або 7,1 мільярда кубометрів: зі Словаччини – 3,1 мільярда кубометрів, з Угорщини – 2,9 мільярда кубометрів, з Польщі – 1,1 мільярда кубометрів.

Згідно з повідомленням, всього за період січень-листопад транспортування газу з ЄС в Україну замовляли 82 трейдери, з них 52 українських компаній і 30 іноземних. А послугами short-haul і "митний склад" скористалися понад півсотні компаній, велика частина з яких є нерезидентами.

Що цьому передувало

Україна у 2019 році збільшила імпорт природного газу на 34,4%, або на 3,65 мільярда кубометрів, - до 14,25 мільярда кубометрів.

У 2018 році, у порівнянні з 2017 роком, Україна скоротила імпорт природного газу на 24,6% - до 10,59 мільярда кубометрів.

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Автор: Бредіхіна Ганна