Оператор ГТС вже заробив близько 500 млн грн від надання послуги shorthaul.

Україна почала ре-експорт газу до європейських країн.

Читайте такожПостачальники газу звинувачують «Нафтогаз» у демпінгуПро це у Facebook повідомив глава компанії «Оператор газотранспортної системи України» (ОГТСУ) Сергій Макогон.

«Ще одна значуща віха для ринку газу - почався ре-експорт газу, який був раніше завезений до України з ЄС. Раніше були тільки транзит і імпорт», - написав Макогон.

Він додав, що перші 15 млн кубометрів газу були ре-експортовані в жовтні до Угорщини і Польщі.

«Коли ми в 2016-2017 роках ще в «Укртрансгазі» проектували нові продукти «митний склад» та shorthaul, то не сподівалися, що вони так швидко набудуть популярності у трейдерів», - повідомляв Макогон.

За його даними, Оператор ГТС уже заробив близько 500 млн грн доходу від надання послуги shorthaul.

«Це абсолютно нове джерело доходу для компанії, яка була створена з нуля. Навіть на такому древньому і інертному ринку, як транспортування газу, можна знаходити нові можливості і точки зростання», - пояснив глава ОГТСУ.

На сайті компанії зазначається, що послуга shorthaul, яку запровадив Оператор ГТС України з 1 січня 2020 року, дозволяє клієнтам компанії замовляти транспортування газу між країнами Східної Європи через Україну за спеціальним вигідним тарифом. А в комплексі з послугою «митний склад» від Оператора газосховищ (АТ «Укртрансгаз») іноземним та вітчизняним клієнтам пропонуються зручні і привабливі умови зберігання газу в українських ПСГ.

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Автор: Вікторія Токарєва