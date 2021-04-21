Альтернативне рішення - дозволити європейським трейдерам отримувати газ на кордоні.

Україна готова надати додаткові потужності для транзиту газу до Європи для своєчасного відновлення запасів газу в сховищах європейських країн.

Про це повідомив глава "Оператора ГТС України" Сергій Макогон у Facebook.

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"Вкотре підтверджуємо готовність надати додаткові потужності для транзиту газу з РФ до ЄС для своєчасного відновлення запасів газу в ЄС. "Газпрому" потрібно тільки звернутися з відповідною пропозицією щодо збільшення обсягів контракту і забронювати додаткові потужності", - написав Макогон.

Він зазначив, що якщо "Газпром" не бажає бронювати додаткові потужності для транзиту, то альтернативне рішення – дозволити європейським трейдерам отримувати газ на кордоні Україна-РФ і далі самостійно транспортувати його в Європу.

Що цьому передувало

30 грудня 2019 року Україна і Росія підписали контракт на транзит газу до Європи строком на п'ять років з можливістю пролонгації на десять років.

Документом передбачено, що російський "Газпром" має прокачати через Україну мінімальний обсяг газу в 65 млрд куб.м в перший рік і по 40 млрд куб. м - в наступні 4 роки.

У 2020 році транзит газу через українську газотранспортну систему скоротився на 38% у порівнянні з минулим роком – до 55,8 млрд кубометрів. У 2019 році транзит газу через Україну становив 89,6 млрд куб. м, у 2018 році - 86,8 млрд куб. м, а у 2017 році - 93,5 млрд куб. м.

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Автор: Ігор Орел