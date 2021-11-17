Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн ідею створення регіональної платформи зі зміцнення енергетичної безпеки.

Як повідомляється на сайті глави держави, під час телефонної розмови Зеленський поінформував співрозмовницю про безпекову ситуацію на Донбасі у зв’язку з напругою навколо українських кордонів, а також про зусилля України, спрямовані на мирне врегулювання.

Вони обговорили загострення ситуації на європейсько-білоруському та українсько-білоруському кордонах і дійшли висновку, що ця ситуація є гібридною атакою, яка вимагає спільних зусиль та взаємодії.

Зеленський розповів президента Єврокомісії про кроки, які здійснює Україна для посилення безпеки на українсько-білоруському кордоні.

У цьому контексті вони обговорили шляхи розширення співпраці між Україною та Євросоюзом у міграційній сфері та можливості залучення допомоги ЄС для облаштування українсько-білоруського кордону.

Крім того, Зеленський та фон дер Ляєн також детально обговорили питання енергетичної безпеки Європи.

"У цьому зв’язку президент України вкотре наголосив, що проект "Північний потік-2" є насамперед безпековою загрозою для всієї Європи. Глава держави представив низку пропозицій, спрямованих на запобігання енергетичній кризі у Європі. Зокрема, співрозмовники обговорили ідею щодо створення регіональної платформи зі зміцнення енергетичної безпеки", - йдеться у повідомленні.

Президент наголосив, що Україна готова зменшити вартість транзиту газу своєю територією та надати власні підземні сховища для зберігання стратегічного резерву палива.

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Транзит російського газу через Україну

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що в Європі газова криза виникла через шантаж з боку Росії, яка зупинила прокачування газу через українську ГТС.

1 листопада гендиректор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон констатував, що добові обсяги транзиту російського газу через українську газотранспортну систему до Європи зменшились на 34% у порівнянні з 1 жовтня, і вже скоро можуть дійти до нуля.

Голова правління "Нафтогаз України" Юрій Вітренко вважає, що Росія навмисно зменшує обсяги транзиту газу через Україну, щоб шантажувати Європу і змусити якнайшвидше сертифікувати "Північний потік-2".

Сьогодні, 17 листопада, Макогон заявив, що "Газпром" не планує збільшувати обсяги постачання газу через українську ГТС до країн Європейського Союзу навіть взимку 2022 року.

Автор: Антоніна Доломанжи